REZZIME DANA (sreda): Maritimo, gde sad da izgubiš kod kuće?

Pogledajte ko vam je 3. januara doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

JUVENTUS - TORINO (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 2:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Šampion Italije vizirao je kartu za polufinale Kupa, pošto je na svom bunjištu slavio protiv gradskog rivala. Bila je to klasična utakmica između Juventusa i Torina. Mnogo trka, mnogo borbe, mnogo emocija i na kraju pobeda crno-belog tima. Imali su i Bikovi svoje trenutke, uspeli su zahvaljujući dobrim odbranama Vanje Milinković Savića da odbiju prvi napad Juvea... Ali u 15. minutu spasa za mladog srpskog golmana nije bilo. U nastavku se Torino otimao, ali je Juve otklonio sve dileme u 67. minutu.

KADIZ - SEVILJA (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:2

Sevilja je sa novim trenerom Vinćencom Montelom na klupi upisala startni trijumf na gostovanju u Kadizu - 0:2. Pogoci Nolita i Hesusa Navasa u prvom poluvremenu bili su dovoljni gostima za rutinski trijumf, a domaćin ima za čim da žali jer je propustio najstrožu kaznu u 85. minutu.

FEIRENSE - PORTO (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 1:2

Porto se dugo mučio, ali se nije predavao i za to je nagrađen petnaestak minuta pre kraja susreta. Poveli su Zmajevi na gostovanju Feirenseu golom Abubakara u 21. minutu, ali je domaćin četiri minuta kasnije iznenadio i izjednačio. U nastavku totalna dominacija gostiju, koji u drugom poluvremenu nisu dozvolili Feirenseu maltene da pređe centar, a kamo li da šutne na gol.

RIO AVE - PASOŠ FEREIRA (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 4:2

Rio Aveu je bilo dovoljno sat vremena igre da slomi otpor Pasoš Fereire. Do tog 60. minuta domaćin je stekao tri gola viška. Od 69. minuta Rio Ave je igrao sa igračem manje, pošto je Ribeiro skrivio penal i pocrveneo, a gost to iskoristio da smanji rezultat. Desetak minuta pre kraja Fereira je prišla na gol minusa, ali je totalnu ofanzivu gostiju u finišu Rio Ave iskoristio i stigao do četvrtog gola.

LJEIDA - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,18) - rezultat 0:4

Atletiko Madrid ozbiljno računa na trofej u Kupu kralja ove sezone, pa je ekipa Dijega Simeonea punim gasom protutnjala Ljeidom i već u prvoj utakmici osmine finala praktično obezbedila plasman među osam najboljih u ovom takmičenju. Značajna stvar za goste bio je sjajan povratak Dijega Koste, koji se na terenu našao u 64. minutu, a onda pet minuta kasnije iz prvog kontakta sa loptom postigao treći pogodak za svoj tim na utakmici utakmice. Čolo je na teren izveo najjači sastav, pa je pobeda bila kaparisana već nakon prvih 45 minuta.

ARSENAL - ČELSI (tip GG, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Kakav fudbal! Najbolji u dosadašnjem toku sezone! U fenomenalnom londonskom derbiju Arsenal i Čelsi su podelili plen (2:2), postigli su četiri gola, a mogli su još po neki. Konačnim rezultatom mora da bude zadovoljniji domaćin, koji je do boda stigao u 92. minutu. Čelsi je vodio sa 2:1 i u trećem minutu nadoknade imao dve kolosalne prilike da stigne do sva tri boda, ali je Arsenal svoj deo plena apsolutno zaslužio jer je gotovo sat vremena bio daleko bolji protivnik.

BOAVISTA - BRAGA (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 1:3

Rovovska borba, malo prilika i pokušaja, a opet goleada. Čudno. Braga je povela posle 13 minuta igre, domaćin izjednačio u 50. a od 58. imao je igrača više. Boavista je krenula u napad, izvojevala najstrožu kaznu u 65. minutu, ali penal je ostao nerealizovan. Samo 12 minuta kasnije kola su krenula nizbrdo. Boavista je ostala sa igračem manje, a potom minut kasnije Braga ponovo stiže do prednosti. U samom finišu gosti su još jednim pogotkom stavili tačku na meč.

FORMENTERA - ALAVES (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 1:3

Alaves nije imao nikakvih problema na gostovanju malenoj Formenteri, gde je slavio sa 3:1 uz dva gola Demirovića i jedan El Hadadija. Ni ovoga puta u konkurenciji za tim iz Vitorije nije bio bivši igrač Crvene zvezde Aleksandar Katai. Gosti iz Vitorije bili su mnogo bolji u prvom delu igre, koji su mogli da okončaju ubedljvije od jednog gola razlike. U nastavku izjednačeno stanje na terenu, ali je klasa ipak došla do izražaja.

PRECRTANO:

LAS PALMAS - VALENSIJA (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 1:1

Namučila se Valensija u prvom okršaju osmine finala Kupa Španije protiv Las Palmasa, ali je ipak na kraju postigla gol u gostima koji bi mogao da bude vredan plasmana u narednu rundu - 1:1 (1:0). Uspavanu i letargičnu igra gostiju u prvom poluvremenu kaznio je Džonatan Kaljeri u 36. minutu, ali je posle izvršenih izmena na poluvremenu gostujući tim zaigrao bolje i stigao do remija. Rezervista Rodrigo uspeo je u 86. minutu da kruniše lepu akciju i asistenciju Latorea, pa Valensija ima bolji rezultat pred revanš koji se za sedam dana igra na Mestalji.

MARITIMO - ŠAVES (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 1:2

Šaves je potvrdio da je trenutno jedan od neugodnijih rivala u Primeiri. Vezao je peti meč bez poraza i pobedio na Madeiri. Bio je to prvi poraz Maritima na domaćem terenu u sezoni. Gosti su naplatili nešto bolju prvu deonicu i na poluvreme otišli sa prednošću, a tek što se nastavilo sa igrom posle pauze stigli su i do drugog gola. Potom se Maritimo probudio, počeo da niže prilike, ali je realizovao samo jednu i to sedam minuta pre kraja susreta.

(FOTO: Action Images)