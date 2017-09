REZZIME DANA (sreda): Stradanje Benfike, golgota Anderlehta i šok u Madridu

Pogledajte ko vam je 27. septembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste tipovali...

ZAOKRUŽENO

KARABAG - ROMA (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 1:2

Vučica je, prema očekivanjima slavila u Azerbejdžanu, što joj je prvo slavlje u elitnom kupu na strani još od 2010. kad je pokupila ceo plen u Bazelu. Možda su navijači italijanskog predstavnika očekivali da njihovi miljenici budu raspucani ili da se kao Čelsi pre dve sedmice iživljavaju nad debitantom (6:0), ali oni su tipično italijanski, potpunom kontrolom susreta, osvojili bodove i sačuvali energiju za prvenstveni derbi sa Milanom u nedelju.

SPORTING - BARSELONA (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Katalonski gigant je teže nego što se očekivalo došao do trijumfa, ali je ipak nastavio uspešan niz. Igra Valverdeove ekipe nije bila toliko atraktivna i ubedljiva, a do tri boda Barselona je došla autogolom Sebastijana Koatesa. To je Kataloncima bila osma uzastopna pobeda ove sezone u svim takmičenjima.

CSKA - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:4

Crveni Đavoli su u Moskvi delovalo kao prava kaznena ekspedicija i evidentno je da je Žoze Murinjo uspeo maksimalno da utegne ekipu za sve izazove. Već posle 27 minuta Junajted je imao vođstvo od 3:0 i bilo je više nego jasno da će u Moskvi doći više nego čista i ubedljiva dvojka sa dosta golova.

JUVENTUS - OLIMPIJAKOS (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:0

Torinska Starada dama odigrala je u svom prepoznatljivom stilu. Bila je ovo gotovo rutinska pobeda, mada je Juventus možda malo nervirao svoje navijače igrom u prvom poluvremenu. Ipak, iz iksa je došao kec zahvaljujući golovima predatora Iguaina i Mandžukića. To je četvrta uzastopna pobeda Juvea u svim takmičenjima.

PSŽ - BAJERN (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 3:0

Francuski klub rastavio je na proste činioce najtrofejniji nemački klub. U svim elementima igre Sveci su bili bolji od Bajerna i potvrdili da će ove sezone stvari napasti titulu prvaka Evrope. Sada imaju i sa čim. Alves, Kavani i Nejmar zatresli su mrežu večeras baš slabog Bajerna. A moglo je da bude i više golova. Sve u svemu, ovo je bio jak kec.

PRECRTANO

BAZEL - BENFIKA (tip 2, kvota 2,25) - rezultat 5:0

Nadali su sa navijači švajcarskog kluba pobedi, ali verovatno ni oni najzagriženiji nisu mogli da sanjaju petartu u mreži bivšeg prvaka Evrope. Dvostruki strelac bio je raspoloženi Oberlin. Inače, već posle prvog poluvremena švajcarski klub imao je velikih 2:0, tako da je na kraju došla i dupla pobeda. Mada, mora se napomenuti da je Benfika imala igrača manje od 63. minuta.

ANDERLEHT - SELTIK (tip 1, kvota 2,50) - rezultat 0:3

Belgijski velikan je kao favorit ušao u ovu utakmicu, ali nije uspeo da opravda tu ulogu. Pritom je razočarao i svoje navijače, ali i ljubitelje klađenja koji su igrali keca. Ipak, pitao se nešto i Seltik. Sjajno je Rodžersova ekipa odigrala na kontranapade, a pogotke su postigli Grifits i Sinkler, pritom je pao i jedan autogol.

ATLETIKO MADRID - ČELSI (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Ovo je možda i najozbiljnije iznenađenje večeri. Više vas je verovalo u trijumf ekipe Dijega Simeonea i bile su Jorgandžije na dobrom putu da stignu do toga. Ipak, usledio je potpuni preokret Plavac u drugom poluvremenu, uz pobedonosni gol Mišija Bačuaija u bukvalno poslednjim sekundama utakmica na novom stadionu Vanda Metrpolitano u Madridu.

SANTA KLARA - VARZIM (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:2

Vodeći tim druge portugalske lige doživeo je prilično neočekivan u sudaru sa rivalom iz zlatne sredine tabele. Za samo tri minuta na početku drugog poluvremena Varzim je došao je do ubedljive prednosti i ispostavilo se pobede. To je bila prva prvenstvena pobeda Varzima ove sezone u gostima.

ŠKENDIJA - RENOVA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Škendija ne greši ni u gradskom derbiju Tetova. Crveno-crni su kao domaćin savladali Renovu u utakmici osmog kola makedonskog prvenstva i učvrstili se na prvom mestu na tabeli. Ekipa Ćatipa Osmanija očigledno je u dobroj formi, to je potvrdila i u sredu, a ovo joj je bila četvrta uzastopna pobeda u šampionatu.

