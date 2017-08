REZZIME DANA (subota): Da ne beše Voše i Seltika...

Pogledajte ko vam je 26. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BORNMUT - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,28) - rezultat 1:2

Igrao se sedmi minut nadoknade vremena iako je zvanična iznosila pet minuta i čekao se poslednji sudijski zvižduk kada je Siti pravo niotkuda došao do pobede! Neverovatno je kako je Ake zaboravio Sterlinga na penalu posle centrašuta Danila i kako je lopta srećno ušla u mrežu domaćeg tima.

MANČESTER JUNAJTED - LESTER (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 2:0

Može se reći da je gol visio u vazduhu, a onda je u 70. minutu Rašford skinuo veliki teret sa leđa saigračima i navijačima.Henrik Mhitarijan je izveo korner sa desne strane, a Junajtedov džoker je dobro reagovao i sa 10-ak metara zatresao mrežu. Pobedu domaćina potvrdio je, potpuno neočekivano, Maruan Felaini osam minuta pre kraja utakmice, mada je delovalo da se nalazi u ofsajdu na petercu pre nego što mu se lopta posle šuta Lingarda odbila od noge i prevarila Šmajhela. Lester je u sudijskoj nadoknadi imao odličnu šansu za gol, ali je De Hea paradom skinuo zicer Slimaniju.

ALAVES - BARSELONA (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:2

Što ne može niko, može - Leo Mesi! U utakmici protiv Alavesa uspeo je sve, da promaši penal, da i pored toga dva puta zatrese mreže i overi pobedu rezultatom 2:0, ali i da opet ispiše istoriju i postane prvi fudbaler iz "Liga petice" posle Gerda Milera sa 350 ili više golova na svom računu! Mesi je ovog subotnjeg popodneva stigao do 351 recke, a za taj poduhvat bilo mu je potrebno tačno 384 utakmice!

VERDER - BAJERN (tip 2, kvota 1,28) - rezultat 0:2

U Nemačkoj je sve pod konac. Sve se zna. Subotom se igraju utakmice, subotom Bajern pobeđuje, subotom Robert Levandovski daje golove. Pre će svet da se sruši nego što će poljska haubica da prekine teror nad bundesligačkim golmanima, što se najbolje videlo ovog popodneva, kad je minijaturama rešio pitanje pobednika na gostovanju Verderu (2:0) i ostavio navijače na Vezeru da se pitaju da li su u bliskoj prošlosti, makar to bio i Klaudio Pizaro lično, uživo videli boljeg napadača.

ĐENOVA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,37) - rezultat 2:4

Početak meča delovao je kao noćna mora za navijače Juventusa jer je Miralem Pjanić već u prvom minutu zatresao sopstvenu mrežu. Siguran sa bele tačke u sedmom minutu bio je Andrej Galabinov. A u 14. minutu je Paulo Dibala krunisao dobru akciju cele ekipe lepim golom. Dibala je i sa penala kasnije rutinski smestio loptu u mrežu sa kreča. Stara dama je u drugom poluvremenu stigla i do tog trećeg gola otvorivši vrata trijumfa. Igrao se 62. minut kada je Mario Mandžukić proigrao Huana Kvadrada, a Kolumbijac zapečatio sudbinu Đenovljana. Sjajnu partiju svemoćni Dibala krunisao je pogotkom u sudijskoj nadoknadi utakmice.

DORTMUND - HERTA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Pred 80.860 gledalaca, uglavnom u žutim dresovima, u junaka susreta izrastao je Nuri Sahin. Turski vezista je bio neuhvatljiv za odbranu Herte, kao u vreme dok ga je trenirao Jirgen Klop. Najpre je u 15. minutu elegantno centrirao Pjeru Emeriku Obamejanu, a Gabonac iz prve pogodio mrežu za inicijalno vođstvo, da bi u 57. zategao praćku sa ivice kaznenog prostora i matirao golmana Jurija Jarštajna. Bio je to prvi Sahinov gol u Bundesligi još od 13. februara 2015, otad je prošlo 925 dana.

BEŠIKTAŠ - BURSA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:1

Mada je prva figura crno-belih bio asistent i strelac Atiba Hatčinson, drugi gol delo je srpskog štopera Duška Tošića. Njegova rutina, gol posle kornera i velike opasnosti u protivničkom petercu. Samo pet minuta posle Tošićevog gola Bursa je stigla do izjednačenja preko Delarža, ali je Hačinson nešto posle isteka punog časa igre uspeo da se upiše u listu strelaca i „opere“ Bešiktaš kod navijača posle kiksa protiv Kasimpaše.

BORDO - TROA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Bordo je poveo već u devetom minutu preko Fransoe Kamana koji je iskoristio katastrofalno ispucavanje golmana Samase. Prednostu domaćeg tima duplirao je Brazilac Malkom posle asistencije Junusa Sankarea u 48. minutu.Nadu gostima vratio je, tri minuta kasnije, Stefan Darbion, ali za više od toga ekipa Troa nije imala dovoljno sreće.

PRECRTANO:

SELTIK - SENT DŽONSTON (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 1:1

Ko se ovome nadao? Svi su već unapred upisali keca, a onda je Stiven Meklin šokirao sve Seltikove navijače, kao i one koji su ovde gađali keca. Izjednačenje domaćinu doneo je Kalum Mekgregor, ali to je bilo sve. Ništa od keca. Užas.

VOJVODINA - SPARTAK (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:5

Tim Nenada Vanića izgledao je kao razbijena banda kojoj su Subotičani, tačno 363 dana posle 0:5, istom rivalu vratili milo za drago. Dvaput Đorđe Ivanović, pa dvaput i Nemanja Nikolić uništili su odbranu Lala, koju je u finišu dokrajčio rezervista Bojan Čečarić.

