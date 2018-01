REZZIME DANA (subota): Uprskali ga Atletiko i Valensija

Pročitajte ko vam je 20. januara doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO

ARSENAL - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 4:1

Do ove subote Arsenal je bio u krizi, nije imao pobedu u 2018, a onda je na Emirejts došao Kristal Palas. Fudbaleri Arsena Vengera kao da su rešili da za sve prethodne kikseve naplate ceh nesrećnim komšijama iz južnog dela Londona. I uradili su to onako, baš bez milosti. Arsenal je bio dominantan pre svega u prvom poluvremenu, a već posle 22 minuta domaća ekipa imala je čak četiri pogotka prednosti.

BRAJTON - ČELSI (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:4

Konačno Čelsi. Tek u 20. danu 2018. stigla je za Plavce prva pobeda, pod uslovom da ne računamo onu na penale protiv Noriča pre tri dana. Skoro da nije bilo šanse da aktuelni prvak Engleske omane na početku 24. premijerligaškog kola, jer Antonio Konte definitivno zna kako s novajlijama u najboljem društvu, što se najbolje videlo na jugu države.

BARNLI - MAN. JUNAJTED (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Mančester Junajted je i na gostovanju Barnliju odigrao onako “murinjovski”. Bio je to još jedan relativno slab meč Crvenih đavola, bez previše prilika za gol, ali je u 55. minutu Junajted odigrao baš dobru akciju. Započeo ju je Romelu Lukaku koji je pronašao na levoj strani Antonija Marsijala, a ovaj poslao loptu pravo pod prečku i tu golman Barnlija nije imamo nikakve šanse

BENFIKA - ŠAVES (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:0

Fudbaleri Benfike ušli su u pobedničku seriju i nagovestili bolja izdanja u drugom delu sezone. Lisabonski Orlovi na svom terenu su ubedljivo pobedili Šaves i nastavili poteru za Portom i Sportingom. Bila je ovo treća uzastopna prvenstvena pobeda Benfike, a junak utakmice bio je dvostruki strelac Žonas.

STRAZBUR - DIŽON (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 3:2

Najuzbudljiviji meč čuvenog termina od 20 časova u Francuskoj Ligi 1 bio je okršaj Strazbura i Dižona koji je pripao domaćinu. Bio je to duel u kom se košarkaškim rečnikom igralo u serijama. Prvo je Strazbur poveo s 2:0 već posle 19 minuta igre, a već do poluvremena je gost uspeo da izjednači. Ispostavilo se da je utakmicu odlučio gol Lale u 79. minutu iz penala. On je inače i prvi gol na utakmici dao s bele tačke.

VILJAREAL - LEVANTE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Nije bilo lako Žutoj podmornici, ali je cilj ispunjen. Do prednosti je domaćin došao s bele tačke kada je udarac realizovao Trigeros, da bi Čerišev u 50. minutu doneo sigurnu prednost od 2:0. Sve što su gosti uradili bio je počasni gol Rodžera sa bele tačke u nadoknadi, nedovoljan da vam pomrsi račune.

CVOLE - NAK BREDA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan pogodak Muhtara i to postignut već u drugom minutu bio je dovoljan Cvoleu da upiše trijumf protiv Brede i održi korak u borbi za Ligu Evrope. Zadovoljni ste i vi zbog takvog ishoda, jer ste zaokružili lepog keca i sasvim solidnu kvotu.

MONPELJE - TULUZ (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Kakav način da uzmete pare - golom u 96. minutu. Đovani Sio je čovek kojem treba da zahvalite na dobitku pošto je bio dovoljno priseban da smesti loptu iza leđa golmana Tuluza za veliku pobedu Monpeljea i vašu izričitu radost.

PRECRTANO

ATL. MADRID - ĐIRONA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Đirona voli da igra protiv Madriđana, tu sada više nema ama baš nikakve dileme. Na svojoj koži je osetio i Atletiko i to na svom stadionu Vanda Metropolitano. Atletiko je večeras na vreme postigao gol, a strelac je bio Antoan Grizman u 34. minutu posle asistencije Dijega Koste. Ipak, Đirona je pokazala još jednom da igra hrabro i beskrompisno. Takav pristup se isplatio katalonskoj ekipi, a u 73. minutu je izjednačio Portu.

LAS PALMAS - VALENSIJA (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 2:1

Počelo je lepo, golom Santija Mine za 0:1 već u petom minutu, a završilo se grozno, porazom Vallensije i padom tiketa. Da će biti problema bilo je evidentno u 53. minutu kada je štoper gostiju Gabrijel isključen zbog drugog žutog kartona, a Argentinac Džonatan Kaljeri sa bele tačke postavio konačnih 2:1 za Las Palmas.

(FOTO: Shutterstock)