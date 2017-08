REZZIME DANA (subota): Čelsi, šta je ovo? Od Liverpula nas ništa ne iznenađuje

Pogledajte ko vam je 12. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

EVERTON - STOUK (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Everton je u ovom prelaznom roku uložio dosta novca, a u prvom kolu na svom terenu savladao nezgodni Stouk minimalcem - 1:0. A tri boda Karamelama doneo je sin Evertona, čovek koji se vratio posle više od decenije i po na Gudison, Vejn Runi u prvom minutu drugog poluvremena.

BRAJTON - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:2

Nije to bila vrhunska partija tima Pepa Gvardiole, ali je gostujuća ekipa odigrala dovoljno dobro da ne napravi kiks. Druga bitna stvar za Siti je i činjenica da nije primio gol, što je uglavnom bio slučaj prošle sezone i upravo zbog toga je Katalonac u prelaznom roku potrošio priličnu količinu novca na renoviranje odbrambene linije.

BORDO - MEC (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Bordo je dominirao na terenu, imao posed lopte i veći broj udaraca ka protivničkom golu. Minut pre kraja prvog poluvremena Bordo je poveo dalekometnih hicem Valentina Vade. Pobedu domaćina potvrdio je Junus Sankare u 64. minutu, posle asistencije Malkoma. U završnici meča Malkom je mogao poveća prednost, ali nije imao sreće.

PSV - AZ ALKMAR (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:2

Jesu Filipsovci upisali pobedu nad AZ Alkmarom na premijeri, ali podatak da su olako primili dva komada pred svojom publikom nimalo ne hrabri ljubitelje crveno-belih. Ljubitelje ne, ali je obradovao sve koji su igrali keca na trijumf PSV-a.

VIDEOTON - DEBRECIN (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Minimalac je bio dovoljan da se ispoštuje jedinica. Nova tri boda vicešampionu Mađarske doneo je Danko Lazović iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena. To je ekipi koju trenira Marko Nikolić bila treća pobeda u ovom takmičenju, ujedno i treća utakmica zaredom na kojoj nije primila gol.

PRECRTANO:

ČELSI - BARNLI (tip 1, kvota 1,26) - rezultat 2:3

Najigraniji par dana nije zaokružen. Čelsi je dobio šamar od Barnlija. Opravdanje samo donekle može da bude činjenica da je Čelsi imao igrača manje već od 14. minuta kada je isključen kapiten Geri Kejhil. Čini se možda i prestrogo zbog prekršaja na sredini terena. A u finišu meča, ovaj put opravdano, pocrveneo je i Sesk Fabregas. Barnli je tu situaciju uspeo da iskoristi na majstorski način.

VOTFORD - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 3:3

Iako se činilo da su Crveni dovoljno potentni u napadu da pokore stadion Votforda, na kraju je ispalo da imaju užasnu odbranu, koja se svojski postarala da „čestita“ Jirgenu Klopu jubilarni 100. takmičarski meč na klupi nekadašnjeg engleskog prvaka, koji je bez dodatna dva boda ostao u trećem minutu nadoknade vremena.

HERAKLES - AJAKS (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:1

Ajaks je neprijatno razočarao. Položio je oružje u Almelu, iako je bio daleko, daleko bolji. Timu iz Amsterdama nije se isplatila furiozna igra u prvih 45 minuta. U nastavku je Zijeh doveo Ajaks u vođstvo, međutim, to kao da je uspavalo Kopljanike. Domaćin je krenuo žešće i do kraja meča uspeo da stigne do preokreta.

GOZTEPE - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Goztepe se pokazao kao tvrd orah na startu turskog prvenstva. Fenerbahče je poveo u ranoj fazi susreta, ali je domaćin brzo izjednačio i potom uspevao da umiri napade favorita. U 57. minutu Goztepe je preokrenuo, što je bio signal da Fener mora svim silama u napad. Poravnanje je usledilo posle sedam minuta, a niko tada nije ni pomislio da će to da bude konačan ishod.

KRISTAL PALAS - HADERSFILD (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:3

Kristal Palas doživeo je potpuni debakl na svom terenu, jer je debitant u Premijer ligi, Hadersfild pobedio sa čak 3:0. Srpski reperezentativac Luka Milivojević igrao je do 46. minuta kada ga je zamenio Endros Tauzend. Dvostruki strelac za gostujuću ekipu bio je Stiv Muni u 26. i 78. minutu, a prvo je Džoel Vord u 31. minutu zatresao sopstvenu mrežu.

