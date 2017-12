REZZIME DANA (subota): Dortmunde, šta se sa tobom dešava?

Pogledajte ko vam je 9. decembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

TOTENHEM - STOUK (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Totenhem zavisi od Harija Kejna, jer kada on nije golgeterski raspoložen ni Pevci ne deluju tako ubedljivo. A večeras su bili i te kako ubedljivi! Ekipa iz Londona je na Vembliju demolirala Stouk i nastavila poteru za vodećim timovima Premijer lige, a najbolji strelac Premijer lige dva puta je tresao mrežu Džeka Batlenda. Ipak, nije sve na početku utakmice baš tako podmazano po domaćina, koji se mučio, mašio prilike, ali je srećom u 21. minutu sopstvenu mrežu pogodio Raja Šoukros. Tada je pao kamen sa srca izabranicima Maurisija Poketina, koji su već na samom početku drugog poluvremena rešili dilemu po pitanje pobednika.

VALENSIJA - SELTA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:1

Valensija može da pogreši jednom, ali ne više puta! Slepi Miševi su izvidali rane izazvane prošlonedeljnim porazom protiv Hetafea. Nije to bila Valensija iz nekih ranijih mečeva, nije lomila tempom i akcijom, ali je slavila protiv Selte iz Viga. Teškom mukom, ali kada se podvuče crta više nego zaslužen trijumf domaćina. Kako je počeo meč mislilo se da će Valensija lako savldati goste iz Galicije. Rasplamsala se borba. Pravi španski derbi protkan žestokim duelima i verbalnim raspravama. Živci su izdali Hernandeza koji je napravio apsuradan faul, kada Valensija nije bila u izglednoj situaciji. Dovoljno za kreč i pogodak Pareha.

AJNTRAHT - BAJERN (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:1

Bajern nije blistao u Frankfurtu, ali je povećao prednost u odnosu na najbliže konkurente. Tome može da zahvali Atruru Vidalu. Čileanac je posle prekida odlično pronašao prostor na drugoj stativi i glavom, ispostaviće se, postigao odlučujući gol na meču. Ajntraht je imao nekoliko ozbiljnih šansi, ali je Kovačev tim bio suviše neodlučan u ofanzivnim akcijama. Pokušao je trener Ajntrahta u 70. minutu uvođenjem Luke Jovića da izvši pritisak na poslednju liniju Bavaraca. Nije vredelo.

AZ ALKMAR - HERAKLES (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:0

AZ Alkmar ne prestaje da gazi! Prvi pratilac vodećeg PSV nastavlja da niže pobede na svim meridijanima, pošto su na svom terenu bacili petardu pravo u lice Heraklesu - 5:0! I to sa svih pet golova u drugom poluvremenu! Verovatno su se fudbaleri Heraklesa nadali da bi mogli da izdrže surove nalete protivnika pošto su mreže mirovale tokom uvodnih 45 minuta, ali onda je Bram Kastro otvorio seriju golova i tada je cela utakmica poprimila drugačiji tok.

GALATASARAJ - AKHISAR (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 4:2

Galata je ponovo vaskrsla. Činilo se da će Ahisar odneti bodove iz evropskog dela Istanbula, ali je Galatasaraj okrenuo i vratio se na lidersku poziciju. Meč je otvoren autogolom Majkona, a so na živu ranu navijačima domaćina stavio je Adin. Praktično tim iz Istanbula je bio u ćorsokaku. Međutim, Galati je bilo potrebno samo tri minuta da dođe do vazduha. Sa igračem manje (Lopes isključen u 43.minutu) Ahisar jednostavno nije izdržao. Fernando i Gomis su vratili meč na početak. Bio je to jasan signal da se ekipa za koju brani Milan Lukač neće izvući. Odlično Galatino poluvreme dopunili su Belhada i Feguli.

REAL MADRID - SEVILJA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 5:0

Akumulirani bes zbog ovogodišnjih slabih rezultata rasuo se po travi Santjago Bernabeua. Nastradala je nesrećna Sevilja. Svečarska atmosfera, izazvana Ronaldovom Zlatnom loptom, pretvorila se u pravu žurku za navijače Reala. Prava „fiesta“. Najtrofejniji evropski klub odigrao je kao - nekad. Ili kako uvek mora da odigra. Sevilja se ništa nije pitala, golman ekipe iz Andaoluzije mogao je samo da posmatra iživljavanje Ronalda, Krosa i drugova. Sevilja je izgledala kao drugorazreni tim. Primila je pet golova na poluvremenu. A mogla je još neki.

PRECRTANO:

DORTMUND - VERDER (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 1:2

Najigraniji par dana nije zaokružen! Mnogo toga pamte navijači Borusije, ali ovakvu krizu - ne! Neki je đavo ušao u fudbalere Dortmunda koji jednostavno ne znaju da pobede! Žuti zid je ponovo popustio, a ovog popodneva Verder se omrsio kao gost. Odbrana Dortmunda ponovo je bila porozna, što su iskažnjavali Egeštaj i Gebre Salasije. Sve što je domaćin uspeo da uradi jeste pogodak Obamejana.

VEST HEM - ČELSI (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:0

U sukobu velikih londonskih rivala, više po tradiciji, no po trenutnoj klasi, Austrijanac srpskih korena Marko Arnautović postigao je jedini gol na meču i Čekićarima doneo prvu pobedu još od 30. septembra. Ujedno i prvi trijumf otkako je Dejvid Mojes prihvatio izazov da pokuša da Vest Hem spasi ispadanja u Čempionšip. Što se tiče Plavaca, verovatno je sada i Antoniju Konteu potpuno jasno da ove sezone jednostavno nisu tim šampionskog kalibra. Jeste sve vreme lopta obigravala oko kaznenog prostora domaćeg tima, ali vrlo malo bilo pretećih lopti.

RB LAJPCIG - MAJNC (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Veliki kis Lajpciga. Nisu vredela ni dva vođstva da bi se ostvarila pobeda nad Majncom. Do drugog gola gosti su stigli u 87. minutu preko Bergrina, čime su krunisali nešto bolju igru u drugom poluvremenu. Prvo je u potpunosti pripalo domaćinu, koji je propustio priliku da stekne ubedljiviju prednosti i to mu se na kraju obilo o glavu.

JUVENTUS - INTER (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:0

Ovaj Inter je nepobediv čak i za Juventus! Ni nakon 16 odigranih utakmica Nerazuri nisu doživeli poraz u Seriji A, pa je nakon večerašnjeg remija na Alijanc stadionu u Torinu jasno da ovaj sastav Lučana Spaletija i te kako ima prava da se nada šampionskom trofeju u ovoj sezoni. Izuzetnom taktičkom disciplionom, koja postaje zaštitni znak ovog Spaletijevog tima, Inter se izborio sa svim naletima domaćina. Ipak, pored odlične defanzivne postavke, izosatao je nešto konkretniji učinak u ofanzivi. Juventus ima za čim da žali, više je napadao, želeo pobedu, ali nije uspeo da stvori prevelikiki broj izrazitih prilika. Mario Mandžukić je bio taj koji je bio najopasniji po gol Samira Handanovića, ali je slovenački čuvar mreže izuzetno čuvao svoju mrežu, baš kao i kod lukavog pokušaja Kvadrada na isteku časa igre.

(FOTO: Action Images)