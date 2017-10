REZZIME DANA (subota): Ko se ovome nadao?

Pogledajte ko vam je 21. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ČELSI - VOTFORD (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:2

Najigraniji par dana je zaokružen! Da je samo malo koncentrisaniji bio danas Brazilac Ričarlison u crvenom dresu Votforda, bila bi to nova blamaža šampiona Engleske i veliki problemi za Antonija Kontea. Oni definitivno postoje, ali je zabeležen relativno ubedljiv trijumf. Nestvarno je šta je Brazilac u napadu gostiju promašio danas početkom drugog poluvremena. Dva propuštena zicera - prazna mreža sa pet metara i udarac glavom pored gola sa četiri. Vodili su Stršljenovi od 50. minuta 2:1, a ključni detalj na meču za bio je izlazak Morate u 61. minutu. Španac je bio užasan i ulazak Mišija Batšuaija je sačuvao Plavce na Stamfordu.

RB LAJPCIG - ŠTUTGART (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

U Lajpcigu je bilo malo golova, samo jedan, ali zato i te kako vredan. Najlepši. Strelac za tri boda tima Ralfa Hasenhutla bio je Marcel Zabicer sredinom prvog dela igre. Domaćin je u potpunosti dominirao tokom prvih 45 minuta, pa je pravo čudo kako nije stekao osetniju prednost. U nastavku nešto konkretniji gosti, ali bez većih prilika.

MONAKO - KAEN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Kaen jeste jedno od pozitivnijih iznenađenja šampionata, ali na poslednja dva meča imao je dva poraza i sada je produžio crni niz. Kneževi su bili bolji rival celim tokom utakmice, a poveli su u 21. minutu pogotokom Baldea Kejte. Dobru igru u drugom poluvremenu Monako je krunisao pogotkom Radamela Falkaa u 59. minutu, doduše iz penala. Ali koji je bio opravdano dosuđen. Mogla je domaća ekipa do kraja utakmice da stigne do još ubedljivije pobede, ali navalni red Monaka nije imao dovoljno koncentracije da opet zatrese mrežu.

SAMPDORIJA - KROTONE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 5:0

Sampdorija ne samo da pobeđuje i osvaja bodove, već igra izuzetno atraktivan fudbal, a kakvu je hegemoniju unutar tima uspeo da stvori Đampaolo, pokazuje i činjenica da je večerašnjih pet golova na otvaranju devetog kola Serije A postiglo pet različitih igrača. Sve je krenulo od Đanmarka Ferarija u trećem minutu, a završeno je golom Davida Kovnjackog u 76. U strelce su se upisali još Kvaljarela, Kaprari i Lineti.

BAZEL - TUN (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Bazel je konsolidovao redove i vratio se pobedama. Tun je odigrao kvalitetno samo drugo poluvreme, dok je u prvom mogao ozbiljno da nastrada. Bazel je stekao prednost u 36. minutu, a kada je na isteku sat vremena stigao do drugog gola, stao je na loptu i loptu prepustio gostima. Tun je ubrzo prepolovio minus, ali nije imao znanja da ugrozi pobedu domaćina.

MANČESTER SITI - BARNLI (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 3:0

Mančester Siti je odradio rutinski posao protiv Barnlija. Dugo je Siti lomio otpor rivala, ali je na kraju stigao do ubedljive i lake pobede. Sedme u nizu u Premijer ligi. Odlučio se Pep Gvardiola da u ovoj utakmici odmori svog najboljeg igrača i strelca Gabrijela Žezusa i šansu pruži Serhiju Agueru, a to je donelo i malo poteškoća u napadačkom delu. Ipak, Aguero je i probio led golom sa bele tačke u 30. minutu, kada je sa kreča pogodio mrežu i tako postao najbolji strelac u istoriji Mančester Sitija uz legendarnog Erika Bruka sa po 177 pogodaka. U drugom poluvremena još dva gola za otklanjanje bilo kakve dileme oko pobednika.

HAMBURGER - BAJERN (tip 2, kvota 1,23) - rezultat 0:1

Ako nekome nije potrebna pomoć sudija - onda nije potrebna bajernu u Nemačkoj; i ako je greh da im protiv nekoga suije pomažu - onda je to protiv nesrećnog Hamburgera. Slavni klub koji je na poslednjih 16 utakmica primio 64 gola od Bavaraca - iliti četiri po utakmici - imaće sve pravo da se posle derbija žali na suđenje. HSV je od 39. minuta igrao bez prestrogo isključenog Gideona Junga, ali ponos Dinosaura došao je do izražaja u tim trenucima i katastrofa je ovoga puta izbegnuta. Bajern je na vreme postigao vodeći gol, u 52. minutu. Dominirao je Bajern, ali više nije imao municije.

TVENTE - RODA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:0

Roda poslednjih sezona na volšeban način uspeva da održi prvoligaški status, a sasvim je sigurno da će i ove godine da strepi za opstanak. Tim iz Kerkradea deklasiran je i na gostovanju Tventeu, koji je iskalio bes zbog nekonstantnih izdanja prethodnih nedelja. Domaćin je bio bolji tokom čitavog toka meča i nijednom nije dozvolio da se njegova pobeda dovede u pitanje.

PRECRTANO:

HADERSFILD - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Ko je ovakvom ishodu mogao da se nada? Verovatno niko, jer posle svih rezultata ostvarenih u otkako je sezona počela, samo je Stouk mogao da se pohvali da je gotovo neprobojnoj odbrani Mančester Junajteda smestio dva gola. Hadersfild ne samo da je uradio to, već je bio jako blizu toga da potpuno nadigra Đavole, postigne još neki pogodak i overi najveću pobedu dosadašnjeg premijerligaškog rada. Imao je Hadersfild više od igre u nastavku utakmice, posebno do kraja prvog dela, ali nije uspeo da materijalizuje dobru igru. Doduše, domaćina je malo pogledala i sreća, pošto je Nemanja Matić imao veliku šansu u smiraj prvog dela da prepolovi zaostatak i uvede meč u uzbudljivije vode. To se dogodilo tek u 78. minutu, kada je Murinjov džoker Markus Rašford. I to je bilo sve.

AJNTRAHT - DORTMUND (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 2:2

Borusija iz Dortmunda uspela je da prokocka ogrominih 2:0 u Frankfurtu, pa će se od sutra umesto o snovima o tituli na Vestfalenu pričati neke druge priče. A najglasniji biće kritičari Petera Boša, trenera za koga navijači nemaju baš mnogo strpljenja. Borusija je danas do prednosti došla golovima Nurija Šahina u 19. i Maksa Filipa u 58. minutu. Delovalo je tada da će Boš uspešno prebroditi jedno od najtežih gostovanja u Nemačkoj, ali onda je Burki napravio penal - koji je realizovao Aler - da bi inicijativu domaćina u bod pretvorio Volf samo četiri minuta kasnije.

(FOTO: Action Images)