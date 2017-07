REZZIME DANA (subota): Kopenhagen i Salcburg treba da se stide! Legija svetla tačka

Pogledajte ko vam je 29. jula doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

LEGIJA - SANDEĆA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Legija je upisala prvi trijumf u novom šampionatu, ali uz dosta problema protiv gostujuće Sandećje. Napadali su domaći od prvog sudijskog zvižduka i stvarali šanse, ali su tek u poslednjih 12 minuta rešili pitanje pobednika. Gosti od 21. minuta igrali bez opravdano isključenog Gžegoža Barana, a to je došlo na naplatu u 78. minutu kada je Kasper Hamalainen preciznim i snažnim udarcem sa 20 metara načeo žilave goste. Tačku na teško izvojevanu pobedu stavio je Mihal Kuharčik u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

PLZENJ - DUKLA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:0

Kakav Plzenj, strašan Plzenj! Fudbaleri Viktorije na svom terenu su deklasirali prašku Duklu sa 4:0 na otvaranju sezone u češkom šampionatu. Da stvar bude još lepša po navijače domaće ekipe, njihovi fudbaleri su sva četiri pogotka postigli već u prvom poluvremenu. A da trener Plzenja Pavel Vrba bude još zadovoljniji - sva četiri gola dali su različiti igrači.

ČUKARIČKI - NAPREDAK (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 2:0

Prvu pobedu u sezoni proslavio je Čukarički, koji je na svom terenu na Banovom brdu lako savladao Napredak. Samo u prvih 45 minuta Čarapani su bili ravnopravan rival, a u nastavku su ih brzim golovima dotukli najiskusniji fudbaleri Brđana Nikola Drinčić i Darko Pušakrić.

SLAVIJA PRAG - TEPLICE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Šampion Češke je pobedom krenuo u odbranu trofeja. Novajlija Halil Altintop bio je precizan sa bele tačke u 9. minutu susreta sa Teplicama, i još u ranoj fazi duela postavio konačan rezultat. Gosti su u nastavku krenuli u ofanzivu, dok se Slavija svim silama trudila da sačuva mrežu. Nekako je u tome i uspela.

PARTIZAN - JAVOR (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 2:1

Prvak Srbije je rutinski odradio posao u drugom superligaškom kolu. Ekipa Miroslava Đukića otvorila je rivala u ranoj fazi meča i bez obzira što se na trenutke činilo da Ivanjičani mogu da naprave problem. Crno-beli su poveli već posle sedam minuta igre, a do narednog pogotka čekalo se do 85. Minut pre kraja Javor je stigao do utešnog gola, ali nije imao vremena i snage da pomuti račune favoritu.

GRASHOPERS - JANG BOJS (tip 2, kvota 2,20) - rezultat 0:4

Demonstracija sile Mladih momaka. Sastav Adija Hatlera kontrolisao je dešavanja tokom čitavog toka susreta, a posebno je bio ubojit u poslednjih pola sata utakmice. Skakavci su prvi put kapitulirali u 15. minutu pogotkom Fasnahta, a do kraja prvog dela igre nijednom nisu ozbiljnije ugrozili gol rivala. Potom je kapiten Milan Vilotić autogolom pogurao bivši klub u 64. minutu, a u 72. i 74. Nsame i još jednom Fasnaht zacementirali su trijumf.

PRECRTANO:

KOPENHAGEN - HOBRO (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:0

Kopenhagenu ne ide kod kuće. Ni iz drugog pokušaja četa Stalea Solbakena nije pobedila na svom stadionu u novoj sezoni, pošto je posle remija sa Olborgom iz prestonice sa velikim bodom u džepu kući otišao Hobro. Autsajder se isprsio i zasluženo odoleo šampionu, iskoristivši sve njegove probleme prouzrokovane kiksom na prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona u Skoplju.

SALCBURG - LASK (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Mašina zvana Salcburg se pokvarila. Posle remija sa Rijekom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, aktuelni prvak Austrije osvojio je samo bod na svom terenu u duelu sa LASK-om iz Linca u drugom kolu Bundeslige. Hvang He Čan je u smiraj prvog poluvremena doveo Salcburg u vođstvo, ali je Kristijan Ramsberner izjednačio u 56. minutu i, kako se kasnije pokazalo, postavio konačan rezultat.

GENK - VASLAND BEVEREN (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 3:3

Golom u drugom minutu sudijske nadoknade Vasland Beveren pomrsio je planove Genku. Naime, Genk je taman uspeo da nadoknadi minus od dva gola, potom preokrenuo rezultat i bio tako blizu trijumfa. Ipak, loša postavka defanzivne linije omogućila je Ganu da saplete favorita već na startu.

HONVED - BALMAZUJVAROŠ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Balmazujvaroš je tvrd orah za favorite. Na otvaranju prvenstva odoleo je na gostovanju Videotonu, a sada je bod osvojio i u Honvedovom domu. Gosti su poveli u 3. minutu, domaćin uspeo da preokrene početkom drugog poluvremena, a onda se opustio. Stigla je kazna u vidu izjednačenja, kao i poklon jer je u poslednjih 20 minuta imao igrača više. Uzalud, Balmazujvaroš je uspeo da se odbrani.

