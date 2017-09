REZZIME DANA (subota): Šta se to dešava sa Ircima?

Pogledajte ko vam je 2. septembra doneo novac, a ko vas je prodao…

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

SRBIJA - MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,08) - rezultat 3:0

Selekcija Srbije rutinski je odradila posao protiv Moldavije u sedmom kolu kvalifikacione grupe D za plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji i na krilima izuzetno raspoloženog Mijata Gaćinovića stigla do pobede koja je stavlja u odličnu poziciju pred možda i ključno gostovanje Irskoj u Dablinu. Postojala je bojazan kako će se Orlovi snaći u provali oblaka i nisko postavljenoj poslednjoj liniji moldavske odbrane, koja je zajedno sa veznim redom, pa i napadačima, pravila pravu gužvu na svojoj polovini. Ipak, taj zgusnuti bedem je probijen u najboljem mogućem trenutku, u 20. minutu. Posle toga gosti su ostali bez igre i sistema.

LETONIJA - BELGIJA (tip bezh 1, kvota 1,25) - rezultat 92:64

Letonija je pretila protiv Srbije, ali je na kraju ostala bez pobede, međutim, nepunih 24 sata kasnije danak je platila Belgija, koja je doživela pravu katastrofu u poslednjoj četvrtini utakmice u Ulker Areni. Ništa od onog ofanzivnog arsenala koji su Belgijanci prikazali protiv Velike Britanije nije viđeno u ovom meču, o čemu govori i podatak da je selekcija Edija Kastelsa u drugoj četvrtini postigla osam, a u četvrtoj svega devet poena, pa je ubedljiv poraz bio neminovan.

VELS - AUSTRIJA (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 1:0

Činilo se da će susret Velsa i Austrije otići u "nulu", što bi bio šesti remi Zmajeva u kvalifikacijama, ali se mladi Ben Vudburn proslavio na debiju. Samo par minuta po ulasku u igru on je odlučio da gađa sa više od 20 metara, a golman Austrije nije imao rešenja. Bila je to prilično izjednačena i zanimljiva utakmica na Milenijum stadionu u Kardifu. Velšanima se opet isplatila silna upornost, kao što je to bio slučaj i nekoliko puta prošle godine na Evropskom šampionatu.

ŠPANIJA - ITALIJA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:0

Španci su večeras demonstrirali silu nad Italijanima i pobedom od 3:0 u Madridu po svemu sudeći stavili pečat na plasman u Rusiju. A Azuri će u baraž gde će svakako biti najmanje poželjan rival na žrebu. Prepun stadion Santjago Bernabeu je bio svedok okršaja titana u kojem su Španci pokazali Italijanima da su treutno klasa iznad njih. I osvetili im se za onaj poraz u osmini finala prošlog leta u Francuskoj.

CRNA GORA - MAĐARSKA (tip bezh 1, kvota 1,20) - rezultat 72:48

Crna Gora je u prvom kolu doživela veoma ubedljiv poraz od Španije, ali je uspela brzo da se regeneriše i lako izađe na kraj sa Mađarskom. Od samog starta Crnogorci su bili dominantan tim, bolji su i kao ekipa na papiru tako da ovaj rezultat ne iznenađuje. Posebno je tim Bogdana Tanjevića bio nadmoćan u igri ispod koša gde je Nikola Vučević imao 13 poena, toliko je dao i Bojan Dubljević, dok je Filip Barović sakupio čak devet skokova.

FINSKA - SLOVENIJA (tip bezh 2, kvota 1,50) - rezultat 78:81

Finska je dobila dramu protiv Francuske u prvom kolu, ali nije uspela protiv Slovenije u drugom. Zmajčeki su vođeni Goranom Dragićem koji je ubacio 29 poena došli do važnog trijumfa i ostali neporaženi u Grupi A. Imala je Finska čak i napad za pobedi pri rezultatu 78:79, ali je Rendolf ukrao loptu i košem stavio tačku na sva nadanja Finske.

PRECRTANO:

GRUZIJA - REPUBLIKA IRSKA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:1

Najigraniji par dana nije zaokružen. Gruzija je odavno ispala iz trke za jedno od prva dva mesta, ali je odigrala za ponos i remijem od 1:1 nanela veliku štetu Ircima, koji sada za Srbijom kasne dva boda. Rezultatski gledano, remi u Gruziji se može smatrati kao kiks Iraca, ali prema onome što se dešavalo na terenu, Irci čak mogu da budu zadovoljni i bodom.

FINSKA - ISLAND (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 1:0

Finska je konačno uspela da upiše pobedu u kvalifikacijama za Mundijal, na žalost Islanda i njegovih navijača. Finci su u Helsinkiju trijumfovali sa 1:0 u sedmom kolu I grupe kvalifikacija. Jedini pogodak na utakmici i to kakav postigao je fudbaler Njujork Sitija Aleksander Ring i to već u osmom minutu. A upravo u tom trenutku je iz slobodnog udarca sa više od 30 metara poslao bombu u gornji desni ugao gola Islanđana i ništa tu nije mogao Haldorson.

IZRAEL - MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:1

Izraelci nisu uspeli da opravdaju status favorita protiv Makedonije, koja im se izmigoljila. Domaćin je imao 65 odsto poseda lopte, veći broj udaraca ka golu rivala, ali je jedino šut iskusnog lisca Gorana Pandeva pronašao put do mreže. Igrao se 73. minut kada je napadač Makedonije utišao Izraelce, kako na tribinama, tako i na terenu.

RUSIJA - SRBIJA (tip bezh 2, kvota 1,35) - rezultat 75:72

Srpski košarkaši uspeli su juče da izdrže udare letonskog vatrenog arsenala, ali za ruske snajperiste nije imao rešenje. Srbija je uspela da Rusiju istera iz reketa i onemogući lake poene iz neposredne blizine koša, ali je izazvala lančanu reakciju koja je imala poguban ishod. Aleksej Šved je posle Turske pronašao lek i za Srbiju, ubacio 22 poena (4/10 za tri) i tako Rusiji značajno olakšao da se na kraju grupne faze nađe na čelu tabele. Srbija je oružje položila u pravoj drami! U završnih deset sekundi imala je svega tri poena zaostatka i šansu da preko Bogdana Bogdanovića i eventualnih pogodaka sa penala dođe do šanse da ode u produžetak, ili možda uzme šut za pobedu. Bogdan je u oba pokušaja bio neprecizan, a ruska odbrana učinila je dovoljno da lopta ne završi u rukama protivnika.

