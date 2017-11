REZZIME DANA (subota): Totenhem i Bajern zaribali!

Pogledajte ko vam je 25. novembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

RB LAJPCIG - VERDER (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0

Najigraniji par dana je zaokružen. Red Bul Lajpcig uzeo je meru Verderu, bez većih problema i ostao na drugoj poziciji na tabeli Bundeslige. Domaćin je dominirao većim delom meča, kontrolisao tok događaja i u 35. minutu stigao do prednosti kojom je determinisao dalji tok meča. U nastavku je Lajpcig nastavio sa napadima i u smiraj meča preko rezerviste Bernarda stavio tačku na susret.

MANČESTER JUNAJTED - BRAJTON (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:0

Ešli Jang, koji je u više navrata otpisivan i vraćan u tim sa Old Traforda, danas je bio igrač odluke na Teatru snova. Talični univerzalni vezista Crvenih đavola postigao je jedni pogodak u utakmici protiv Brajtona. Ne može se reći da slavlje ekipe Žozea Murinja nije bilo zasluženo. Domaćin je konstantno napadao i tražio put ka mreži rivala, ali je jasno da je forma Junajteda u blagom padu.

GALATASARAJ - ALANJA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:0

Ne briljira Galatasaraj, ali pobeđuje. I to ga za sada izdvaja u odnosu na glavne konkurente. Još jednom se pokazalo koliko je Bafetimbi Gomis važan za igru Galatasaraja. Kod prvog gola on je šutirao u gol Jilmaza, ovaj je odbio loptu na koju je natrčao Octekin i doveo Galatu u prednost. Sve do samog finiša duela navijači Lavova i svi oni koji su igrali keca morali su da razmišljaju i da grickaju nokte, ali je onda upravo Gomis stavio tačku na svaku strepnju.

KALJARI - INTER (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:3

Mauro Ikardi je nastavio fantastičnu seriju golova u ovoj sezoni, na 14 meču je došao do brojke od 15 postignutih golova. A deluje da je posle svakog sledećeg još gladniji za novim pogotkom. Njegovu obojitost večeras je osetio i Kaljari, koji upros sasvim solidnoj igri, nije uspeo da pronađe rešenje za kapitena Nerazura. Inter ne deluje kao tim koji gazi sve pred sobom, ali ovaj Inter pod vođstvom Lučana Spaletija u svakoj utakmici dobro zna šta želi, koliko može i gde treba da napadne protivnika. Ikardijeva forma ide uzlaznom putanjom, lopta ga konstantno juri po šesnaestercu, uvek je tamo gde treba, a kada je se dokopa - spas za protivnika ne postoji.

LEVANTE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:5

Antoan Grizman se vratio na nivo po kojem je prepoznatljiv. Francuski reprezentativac je sa dva gola i asistencijom zemljaku Gameiru, takođe dvostrukom strelcu, sa svojim Atletikom deklasirao Levante u njegovom domu. Domaćin je načet iz sopstvenih redova, kada je Rober poslao loptu u svoju mrežu, a Levante može da bude zadovoljan što ga Simeonovi puleni nisu još više išamarali.

LIVERPUL - ČELSI (tip GG, kvota 1,53) - rezultat 1:1

Kada igraju dobro, onda ih neće, a kada im kola krenu nizbrdo, onda ne staju dok ne stignu na dno provalije. Liverpul je osvojio samo bod u derbiju sa Čelsijem, iako je bio za nijansu bolji protivnik, imao vođstvo i otvoren put ka pobedi, ali je onda usledio veliki šok na Enfildu. Brazilac Vilijan je pet minuta pre kraja utakmice lobom iz nehata prevario Simona Minjolea i doneo vredan bod Plavcima. Ekipa Jirgena Klopa će silno žaliti za dva ispuštena boda, ne zbog toga što je bila preterano kvalitetniji rival na terenu, već zbog toga što je što je nakon vodećeg gola ubedljivo najboljeg igrača Redsa Mohameda Salaha delovalo da će bodovi sigurno ostati na Enfildu, ali nisu...

PRECRTANO:

TOTENHEM - VBA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

O Totenhemu se više ne može govoriti kao o najozbiljnijem kandidatu za šampionsku titulu. Pevci su na Vembliju odigrali samo 1:1 sa Vest Bromvič Albionom. Ekipu Maurisija Poketina u potpunosti je isekao rani pogodak gostiju, koji su još u četvrtom minutu poveli zahvaljujući snalažnjivom Salomonu Rondonu. Kejn je izjednačio u finišu, ali su on i Dele Ali samo nekoliko trenutaka kasnije mogli da u potpunosti preokrenu rezultat.

MENHENGLADBAH - BAJERN (tip 2, kvota 1,63) - rezultat 2:1

Moglo je danas i pre utakmice da se nasluti da će Bajern imati pakleno težak posao protiv Menša, ali se u prvih 45 minuta ispostavilo da je Menhengladbah ne samo dostojan izazivač velikom Bajernu, već da je sposoban da ga pukne aperkatom u bradu i pošalje na pauzu između dva poluvremena s dva gola minusa. Doduše, imao je Bajern prilika, imao je i dve stative, bio blizu pogodaka, jedini na meču je dao posle prekida kada je na odbitak natrčao Arturo Vidal i pokazao da ga je Hajnkes oživeo. Sve u svemu, Menš je pokazao da je ovo njegova sezona, za razliku od prošle.

DORTMUND - ŠALKE (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 4:4

U derbiju Rura je po pravilu neizvesno i uzbudljivo, a ovaj je bio spektakularan! Igrači Petera Boša spakovali su četiri gola za prvih 25 minuta igre i tu je meč mogao da se završi, ali je Šalke odbio da umre i do kraja meča uspeo da dođe do izjednačenja - 4:4. Kao da su se gosti u drugom poluvremenu probudili iz lošeg sna, ali pomoglo im je i isključenje Obamejana u 72. minutu. Gol za bod pao u je u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

MALATIJA - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:0

U jeseni najvećih evropskih uspeha Bešiktaš je nastavio da posrće u domaćem šampionatu! Dvostruki uzastopni šampion Turske drugu put zaredom odigrao je 0:0. Da iznenađenje bude veće Bešiktaš nije odmarao igrače od Lige šampiona, već je igrao u gotovo najjačem sastavu, sa sve Taliskom, Kvarežmom, Tosunom, Babelom - nije bilo Tošića zbog povrede - ali ni to nije pomoglo. Gosti su imali skoro 70 odsto poseda lopte, više pokušaja... Jednom rečju bili su bolji. Ali čak ni uvođenje drugog napadača Alvara Negreda nije urodilo plodom.

