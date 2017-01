REZZIME DANA (utorak): Genk i Varegem ispoštovali, Alaves je mogao i da dobije

Pogledajte ko vam je 24. januara doneo novac, a ko je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Mi smo danas u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA bili vrlo uspešni! Zaokružili smo Napoli, PSŽ, Brajton, Panatinaikos, pa čak i dvojku na Crvenu zvezdu. A na kraju i to da izbegnete kec na Ostende. Jedino su nas Alaves i Sparta Roterdam izneverili.

Evo i kako ste vi tipovali danas:

ZAOKRUŽENO

GENK - KORTRAJK (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Najigraniji par dana je zaokružen. Već posle četiri minuta Genk je stigao do prednosti, ali ga to nije omelo da nastavi da napada nesmanjenom žestinom. Nešto pre odlaska na veliki odmor udvostručio je prednost, pa u nastavku gotovo i da nije bilo dileme oko konačnog raspleta. Kortrajk večeras nije imao šanse.

VAREGEM - MUSKRON (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Mučan meč za gledanje, ali koga briga kad je Varegem uspeo da slavi. Prvi deo igre je bio za zaborav. Malo izglednih šansi, mnogo prekršaja. Ma, kao u Srbiji. Po povratku sa pauze Varegem je valorizovao priliku, a gosti - slovima i brojem - nijednom nisu ugrozili gol rivala.

BRAJTON - KARDIF (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Brajton se nameračio da sa čelne pozicije uđe u Premijer ligu i nema nameru da se nje odstupi. Vi ste to osetili i niste pogrešili. Kardif je odolevao čak do 73. minuta, kada je lopta najzad pronašla put do mreže. Kažemo najzad, pošto je Brajton napadao stihijski. Trud mu se isplatio, a verovatno ni na jugu Engleske pobedi ne gledaju u zube.

NAPOLI - FJORENTINA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Napolitanci se raduju. A obradovali su i veliki broj kladilaca pošto su slomili otpor Fjorentine. Istina, strepeli ste punih 70 minuta, a potom vas je tim podno Vezuva razgalio. Bajka Napolija traje. U 2017. su na pet mečeva zabeležili svih pet pobeda.

BORDO - PSŽ (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:4

Nadao se Bordo da može do polufinala Liga kupa i eventualno do trofeja. Sanjao je o evroscenim ali ga je Pari Sen Žermen probudio. Maštali su Žirondinci i posle pola sata meča, kada su stigli do izjednačenja, kao i na poluvremenu. A, onda su se Sveci razgoropadili, zatresli mrežu još tri puta i osigurali ulogu favorita.

UNIKS - FENERBAHČE (tip bezh 2, kvota 1,50) - rezultat 81:86

Fener se provukao u Kazanju kroz iglene uši. Nije bilo lako kao što se možda očekivalo. Kanarinci su slavili s 86:81, a sve se rešavalo u poslednjoj deonici. Ušlo se u neizvesnu završnicu, Veseli je izašao sa pet penala, a ruski sastav počeo da se približava. Četa Željka Obradovića odbranila se na iskustvo i slavila.

PRECRTANO

ALAVES - ALKORKON (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:0

Alaves nije opravdao ulogu favorita. Tim iz Vitorije može da bude zadovoljan, pošto je prošao u polufinale Kupa kralja, a vi svakako ne. Sad kad vam kažemo da domaćin nije uputio ni šut u okvir gola Alkorkona zažalićete što ste uopšte pročitali ime Alavesa u listi.

ŠEFILD JUNAJTED - FLITVUD (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 0:2

Lider se okliznuo. Šefild Junajted nije uspeo da zaustavi zahuktali Flitvud, koji je pre međusobnog duela zaređao četiri slavlja u prvenstvu. Gosti su se opredelili na kontru i koristili sve greške favorita.

OSTENDE - ŠARLROA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 1:2

Prodaja. Gosti su iskoristili kontru već u drugom minutu i onda je susret poprimio potpuno drugačije konture. Već pola sata kasnije usledio je novi šok za Ostende i još jedan gol u njegovoj mreži. Domaći tim uzvratio je istom merom pre odlaska na veliki odmor, ali snage za izjednačenje u drugom delu igre nije imao.

ŽALGIRIS - CSKA (tip bezh 2, kvota 1,22) - rezultat 79:74

CSKA je opet pao u meču u kojem je bio ozbiljan favorit. Litvanski sastav disao je Armejcima zavrat tokom većeg dela susreta. Žalgirs je u poslednjim trenucima utakmice bio daleko koncetrisaniji od kvalitetnijeg protivnika, pogodio je ključne šuteve. Poslednju šansu za povratak gostujućeg tima propustio Nando de Kolo, koji je promašio šut za izjednačenje 15 sekundi pre kraja.

(Foto: Action images)