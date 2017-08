REZZIME DANA (utorak): Skoro idealno! Samo Vitorul nije od pomoći

Pogledajte ko vam je 8. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BOTOŠANI - ACS TEMIŠVAR (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana je zaokružen. Jedini gol na meču vredan tri boda postigao je Loran Levente Fulop je u 29. minutu, iskoristivši asistenciju Pope. Lopta je uz malo sreće došla do njega na ivici peterca, a on je pokazao da ima dobar instinkt i rutinski poslao loptu u mrežu. Gosti su dominirali u drugom delu, ali nisu imali sreće u završnici.

KPR - NORTEMPTON (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Iako je između KPR-a i Nortemptona jedan rang razlike i različito raspoloženje posle odigrane zvanične utakmice, domaćin je teškom mukom izborio plasman u narednu fazu takmičenja u Liga kupu. KPR je otpor Nortemptona slomio u 36. minutu, a veliku pomoć dobio je u 53. isključenjem defanzivca gostiju. Do kraja susreta nije bilo promena.

MARITIMO - PASOŠ FEREIRA (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:0

Maritimo je pobedom započeo novu sezonu u Primeiri, a na stadionu Bareiros pao je Pasoš Fereira. Domaćin je imao više od igre u drugom poluvremenu i tu inicijativu naplatio je u 57. minutu. Maritimu je to bila treća takmičarska utakmica u sezoni, računajući i kvalifikacije za Ligu Evrope, a ovaj tim još nije primio gol.

BIRMINGEM - KROULI (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 5:1

Birmingem je lako izašao na kraj sa Kroulijem u okviru 1. kola engleskog Liga kupa. Već na velikom odmoru Plavi sa Sent Endrjuza imali su tri gola viška, potvrdivši kvalitet protiv četvrtoligaša. Išao je u drugom poluvremenu Birmingem do petarde, a utešni pogodak Krouli je postigao u samoj završnici.

MILVOL - STIVENIDŽ (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Dva ranga dele Milvol i Stivenidž, ali su se gosti dobro pokazali u Pekamu. Uspeli su su gosti da zadrže nalete Milvola do 54. minuta, kada je Eliot zatresao mrežu. Posle toga nije bilo povratka. Isti igrač udvostručio je prednost 13 minuta kasnije i tako utabao put svom timu ka trijumfu. Stivenidž nije imao previše prilika.

BRISTOL SITI - PLIMUT (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 5:0

Sve je na ovom duelu bilo jasno posle 39 minuta igre. Bristol Siti je u tom minutu stekao četiri gola prednosti, potvrdivši dobru formu. U nastavku je spustio nogu sa gasa i lagano priveo meč kraju zatresavši pritom još jednom mrežu. Gosti nisu previše pretili.

REAL MADRID - MANČESTER JUNAJTED (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:1

Mančester Junajted je opet jedan nivo, a Real drugi - mnogo viši! Real je uigraniji, Real je sigurniji. Jednostavno, Real je u ovom trenutku mnogo bolji i zasluženo iz Skoplja kući u Madrid nosi trofej koji ide u ruke apsolutnim šampionima Evrope. Rezime svega viđenog staje u svima dobro znanu sentencu. Znate ono o mački i mišu. U ovom slučaju velikoj mački - gazdarici i malom mišu.

NOTINGEM FOREST - ŠRUZBERI (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Znalo se da je domaćin favorit, ali ne i da će teško do prolaska u narednu fazu Liga kupa. Notingem je napadao, imao više od igre, ali je do gola stigao sa bele tačke na isteku pola sata meča. Usledio je prazan hod u igri domaćih i inicijativa Šruzberija. Ipak, 15 minuta pre kraja domaćin je stekao dva gola viška, a potom Šruzberi vratio neizvesnost četiri minuta kasnije iz penala. Ipak, bilo je to sve što su gosti uspeli.

VIKOMB - FULAM (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:2

Četa Slaviše Jokanovića posle dosta muke slomila je otpor Vikomba i našla mesto u 2. kolu engleskog Liga kupa. Istina, trener Kolinbaša promešao je karte, a njegov tim mučio se do pre 20 minuta pre kraja kada je Pijazon najaviom, a Odoi u 81. doneo pobedu Fulamu.

PRECRTANO:

VITORUL - VOLUNTARI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 0:0

Šampion Rumunije ne može da se sastavi posle početnog trijumfa. Posle tri vezana poraza usledio je remi sa Voluntarijem. Posle vrlo izjednačenih prvih 45 minuta, Vitorul je ubacio u višu brzinu u nastavku, ali ni sijaset prilika nisu bili dovoljni da se slomi otpor gostiju.

(FOTO: Action Images)