REZZIME DANA (utorak): Slaba vajda od Arsenala

Pogledajte ko vam je 24. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

INTER - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:2

Najigraniji par dana je zaokružen! Nerazuri su na Đuzepe Meaci savladali Sampdoriju, koja je loše otvorila utakmicu, pa kasnije nije uspela u potpunosti da se vrati u meč, iako je odigrala odlično drugo poluvreme. Inter je do još jedne pobede došao na krilima raspucanog Maura Ikardija, koji je došao do cifre od 11 postignutih golova u ovoj sezoni. Odlični Argentinac je u svom stilu postigao drugi i treći gol, dok je mrežu Sampdorije prethodno načeo sve bolji Škrinijar. Gosti iz Đenove su se u završnici meča potrudili da pokažu da nisu slučajno u samom vrhu tabele.

LEVERKUZEN - UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 4:1

Rezultatski lako, ali suštinski malo teže do naredne runde je stigao Bajer iz Leverkuzena. Morali su dobrano da se pomuče Farmaceuti protiv Union Berlina. Domaćin je širom otvorio vrata trijumfa tek u finišu meča. Do tada je sve bilo vrlo neizvesno. Uspeo je gost iz Berlina u 46.minutu da dođe do izjednačenja. Pokušao je gost da odoli, ali mu je presudio Alario glavom. Sve posle toga je bilo lakše za domaćina. U finišu je trijumf samo podebljena.

VEHEN - ŠALKE (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:3

Lako se do naredne runde probio Šalke pobedom nad Visbadenom. Tim iz Gelzenkirhena nije potcenio rivala, pa je Tedesko na teren poslao gotovo sve prvotimce. Želeo je da dodatno uigra sve linije tima i u tome je uspeo. Vehen nije predstavljao preveliki zalogaj, iako je pretio na mahove. Šalke je gospodario, držao ključ meča u svojim rukama i nije dozvolio eventualnu bruku.

GENT - EUPEN (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Sadržajno prvo i katastrofalno drugo poluvreme. To su mogli da vide svi koji su pratili okršaj u Gentu, gde je domaćin ubedljivo porazio Eupen. Ubedljivo, ali samo rezultatski. Gosti su u prvom delu igre parirali Gentu, ali su imali problem sa realizacijom. Uzgred, bili su nešto grublji u svom šesnaestercu, pa su omogućili Gentu dva penala, koja je on oberučke prihvatio. Drugo poluvreme nije vredno pomena.

SVONSI - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:2

Trener Mančestera Žoze Murinjo za korak je bliže jednom trofeju. Jeste iskusni stručnjak rotirao, ali je postava sa Lingardom, Marsijalom i Rašfordom bila kadra da lako slomi otpor Svonsija. Igrao se Lingard. Tako se mogu najlakše opisati dešavanja u Velsu. Bolju igru Mančester je krunisao već u 21.minutu. Odličnu loptu iz dubine dobio je Lingard i lagano prevario golmana Svonsija. Kasnije je samo potvrdio trijumf.

MAGDEBURG - DORTMUND (tip 2, kvota 1,33) - rezultat 0:5

Drugačije se nije očekivalo od Dortmunda protiv niželigaša Magdeburga. Milioneri su s pola gasa dobili meč i plasirali se u osminu finala Kupa Nemačke. Treba, ipak, odati počast Magdeburgu što se protiv ovako jakog sastava Dortmunda držao gotovo celo poluvreme. Tačnije, sve dok Gonzalo Kastro nije ušao na teren. U nastavku Dortmund se razigrao, a gosti su se trudili da se utakmica ne završi katastrofom. Ovih 5:0, doduše, ne mogu da se podvedu pod tu kategoriju, već više kao težak poraz.

KARTAHENA - SEVILJA (tip 2, kvota 1,23) - rezultat 0:3

Sevilja nije imala nikakvih problema u Kartaheni, gde je savladala domaćina sa 3:0 i stigla do nedostižne prednosti pred revanš. Trener Marselino pružio je priliku nekolicini igrača iz rotacije, ali se to nije osetilo. Andalužani su pregazili Kartahenu, ne ostavivši joj promil nade. Dva gola prednosti stečena posle nešto više od pola sata igre omogućila su gostima da se opuste i igraju svoju igru bez pritiska.

LESTER - LIDS (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 3:1

Visio je u jednom trenutku Lester. Nekadašnji šampion Premijer Lige je gubio na svom bunjištu od Lidsa. Jedan od najboljih timova Čempionšipa je poveo pogotkom Pabla Hernandeza, ali je to bila kratka radost. Vrlo brzo je Ihenačo izjednačio. Ipak, Lids je držao glavu iznad vode sve do sredine drugog dela. Tada je Slimani pogodio, a trijumf Lisica potvrdio je Marez.

SARAGOSA - VALENSIJA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:2

Domaćin se trudio, batrgao, trčao, pretio, ali nije mogao protiv Valensije. Slepi miševi i u kombinovanom sastavu nastavili su sa pozitivnim rezultatima i korak su bliže plasmanu u narednu rundu Kupa Kralja. Čitav susret odigrao je i srpski as Nemanja Maksimović, a njegov sastav je do trijumfa stigao golovima pred sam kraj duela. Desetak minuta pre sudijskog zvižduka Rodrigo je načeo, a Pareho u prvom minutu nadoknade stavio tačku na meč u Sasragosi pogotkom sa bele tačke.

PRECRTANO:

ARSENAL - NORIČ (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:1

Kiks dana. Arsenal nije uspeo da pobedi Norič na Emirejtsu u okviru Liga kupa. Kanarinci su se nekako izmigoljili, iako su tokom čitavog susreta bili u podređenom položaju. Kontra Noriča par minuta posle isteka pola sata bila je kobna po Tobdžije, koje su do biole primorane da ponovo u šarenom sastavu jure rezultat. Uspeli su puleni Arsena Vengera da pet minuta pre kraja sustignu prednost rivala, ali ne i da u 90 minuta igre prođu u narednu rundu. Meč je otišao u produžetke.

(FOTO: Action Images)