RF: Toliko sam srećan da je to neverovatno!

Živa legenda belog sporta završila pobednički govor na AO u suzama

Zli jezici bi rekli da je iskoristio "rupu" zbog povreda najvećih rivala, rekli bi i da se turniri takmiče ko će mu više pomoći da pobedi, kao i to da ceo teniski sistem radi na tome da on osvaja u "jeseni karijere" sve više, ali nisu u pravu. Mnogi bi takođe rekli da je hladan tip, neemotivan, pravi "švaba", ali nisu ni tu u pravu. Jer Rodžer Federer je najbolji teniser svih vremena, a to je jedino sada važno.

Mešter iz Bazela je u Melburnu noćas sa preko 36 godina života, od čega je barem 25 proveo u ozbiljnom bavljenju belim sportom, stigao do rekordne 20. grend slem titule, šeste u na najmanjem kontinentu (izjednačio se sa Đokovićem i Emerson), treću u poslednjih 12 meseci, uklesavši u istoriju sporta još jedan od ko zna koliko njegovih rekorda. Švajcarac je tako osvojio čak 10 posto grend slemova u tzv "open eri"! Od njega u singlu nema boljeg i uspešnijeg muškarca, a od žena ispred su još samo Serena Vilijams sa 23 i Štefi Graf sa jednim manje trofejem sa najveća četiri teniska turnira.

"Toliko sam srećan da je to neverovatno! Ova pobeda je moje ostvarenje snova. Ovo je prava bajka za mene i za moj tim. Ovo je neverovatno! Nakon onako dobre prošle godine idemo dalje... Zahvaljujem Marinu na sjajnom turniru i borbi i na tome što je postao treći reket sveta. Samo nastavi tako i sve će doći na svoje. Sve vas volim i hvala vam! Zbog vas sam nervozan, zbog vas treniram i zbog vas osvajam sve ovo" kroz potok suza je na kraju rekao 36-godišnji as.

U muškom tenisu najviše posle Rodžera, čak 16 grend slem trofeja ima Rafael Nadal, potom sledi Pit Sampras sa 14, te Đoković i Emerson sa po 12. Federer sezonu nastavlja u februaru na ATP 500 turniru u Dubaiju, a ako ga preskoči možemo početkom marta da ga očekujemo na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

