RG 7. DAN: Sudar gorštaka iz Danblejna i diva iz Tandila

Meč između Endija Marija i Huana Martina Del Potra jedan je od nekoliko kladilačkih i navijačkih poslastica koje ćemo pomno pratiti danas u Parizu

Dan u kojem se završava prva sedmica ovosezonskog izdanja Rolan Garosa počinje pravim derbijem.

MARI - DEL POTRO 1S 1, KVOTA 1,50

I to škotsko - argentinskim pošto rekete na terenu Filip Šatrije ukrštaju Endi Mari i Huan Martin Del Potro. Biće to odličan test za obojicu, pre svih za prvog igrača sveta koji traži formu od kako se popeo na vrh teniskog sveta krajem 2016. Sa druge strane terena će imati veliki problem, istina povređenog Delpa koji srećom u prošlom kolu nije morao da igra dalje od polovine drugog seta pošto je Almagro predao zbog problema sa kolenom. Mari je na dosasdašnja dva susreta na RG-u izgubio prvi set, pa po zakonu verovatnoće ovaj put neće. Što se tiče konačnog ishoda, to valja izbeći iako Škot vodi sa 6-3 u međusobnim susretima. Poslednji je, pak dobio Delpo i to nakon velike borbe u pet setova u okviru Dejvis kupa prošle godine.

MONFIS - GASKE KI 2, KVOTA 2,19

Odmah nakon škotsko-argentinskog, na redu je francuski derbi na Filip Šatrijeu. Sastaju se dva velika asa galskog tenisa, Rišar Gaske i Gael Monfis. Dobri prijatelji i veliki rivali do sada su 13 puta igrali jedan protiv drugog i Monfis vodi sa 7-6. Gael voli da nastupa u rodnom gradu, ali u poslednje vreme 30-godišnji as iz Bezijea ume da ga porazi. Zato je ovaj meč kao stvoren za mali rizik, to jest za dvojku na Gaskea.

HALEP - KASATKINA TS 3, KVOTA 2,60

Da ne bismo zaboravili na dame, predlažemo da se baci pogleda na jedan potencijalno veoma interesantan meč. Biće to duel između možda i najveće favoritkinje turnira, Simone Halep i izvanredne, izuzetno nadarene Darije Kasatkine. Boj između iskusne Rumunke i nadarene Ruskinje mogao bi da bude veoma uzbuljiv, Simona je favortkinja, a mi tipujemo da će biti tri seta.

VAVRINKA - FONJINI 1 S/K 2-1, KVOTA 5,00

Šampion drugog gren slema sezone, Sten "the Man" Vavrinka hita ka osmini finala, a na putu će mu se naći veoma opasni protivnik. Italijan može svakoga, ali baš svakoga da pobedi na šljaci kada je raspoložen. Teško će mu ići protiv Švajcarca, ali nadamo se da će ga ozbiljno namučiti i pored toga što ovaj vodi sa 4-1 u međusobnim odmeravanjima, te zato gađamo da će Fonjini uzeti prvi set, ali da će Sten na kraju slaviti. Kvota je opaka, čak 5,00, a šansa je dobra.

PLIŠKOVA - VITHOF KMB 1S18+, KVOTA 1,47

Nakon tri rizična tipa, sledi jedan fiks, a to je susret između Kristine Pliškove i Karine Vitheft gde očekujemo pobedu Čehinje. Istina, ona se ne snalazi najbolje na šljaci, dok je Nemici ona omiljena, ali razlika u kvalitetu je velika, tako da verujemo da će prevagnuti na stranu Pliškove.

IZNER - HAČANOV UG1S 13, KVOTA 2,00

Sedmi dan kladilačkog Rolan Garosa zatvaramo "hladnim ratom", to jest susretom između Amerikanca i Rusa. Izner je iskusan i ima neverovatan servis, ali mu visina od 209 cm ne dozvoljava da se savršeno kreće na klizavoj šljaci. Sa druge strare, mladi Hačanov je kao stvoren za pariske izazove tako da verujemo da može do iznenađenja. Ipak, ovde ćemo odabrati da će doći taj-brejk u prvom setu, što je u Iznerovim mečevima praktično sigurizza.

