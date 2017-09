Rikardinjo: Milojević rekao - od tebe očekujem golove

„Posle ove utakmice sve će biti mnogo lakše“, uveren je strelac prvog gola za Zvezdu u Ivanjici

Veličina slova A A A

Crvena zvezda je neokrnjena prošla i kroz Ivanjicu. I ponovo superligaško gostovanje završila bez primljenog gola. Posle Rada (2:0) i Radnika (5:0), ekipa Vladana Milojevića tukla je i i Javor (2:0) ponajviše zahvaljujući Brazilcu Rikardinju. Jer, njegov pogodak već u 15. minutu značajno je uticao da tim s Marakane lakše protiv rivala koji na svom stadionu tradicionalno zna da bude tvrd orah.

Bila je to lepotica sa 25 metara, što kažu sportski komentatori „ni tri golmana ne bi odbranila.

„Mnogo mi znači pogodak, zaista je lep, ali mogu mnogo više od ovoga. Razgovarao sam i sa trenerom, zaista imam ogromnu podršku od njega i on mi je rekao da od mene tek očekuje dobre partije i golove. Korak po korak, stičem sve više samopouzdanja i to se vidi na terenu. Saigrači u svlačionici mi mnogo pomažu, a siguran sam da će posle ove utakmice sve biti mnogo lakše“, preneo je utiske posle meča u Ivanjici doskorašnji vezista Šerifa.

Od početka sezone mučio se da ostavi trag u igri Zvezde. Umeo je da nervira navijače, pa čak i da ih zabrine s nekoliko izostanaka sa liste od 18 igrača za vrlo važne utakmice, ali posle pogotka i dve asistencije u proveri sa Radom, te ovog projektila kraj Moravice, ploča se okrenula.

„Veoma sam srećan zbog utakmice, pobeda i gol došli su u veoma važnom trenutku. Možda se čini da smo rutinski trijumfovali, ali na terenu je to izgledalo drugačije. Javor je dosta bio fokusiran na odbranu, a takođe sam teren je nešto manjih dimenzija tako da nam je trebalo vremena da se naviknemo. Drago mi je da je sve na kraju ispalo najbolje po nas“.

Na kraju, emotivna poruka:

„Prvenac u Zvezdinom dresu posvećujem porodici, supruga i ćerka su uvek uz mene, pružaju mi ogromnu podršku i očekuju od mene još bolje partije. Moram da istaknem da mi je u ovom trenutku najbitnije da je moja ekipa osvojila tri boda i da smo nastavili pobedom put ka tituli u domaćem šampionatu“, dopunio je Rikardinjo.

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak:

Mačva - Čukarički 0:2 (0:1)

/Mudrinski 5, Mićin 78/

Subota:

Bačka - Radnički Niš 1:1 (0:0)

/Ivković 90+4 - Aksentijević 51/

Javor - Crvena zvezda 0:2 (0:2)

/Rikardinjo 15, Donald 26/

Spartak - Napredak 2:1 (2:1)

/Ivanović 16, 34 - Alivodić 29/

Radnik - Rad 3:1 (1:0)

/Zlatanović 20pen, Mijić 47, Radović 78 - Lutovac 50/

Borac - Zemun 0:0

Partizan -Mladost Lučani 3:0 (0:0)

/Nemanja G. Miletić 53, Pantić 62, Tavamba 70/

Nedelja:

19.00: (2,30) Voždovac (3,00) Vojvodina (3,45)

TABELA:

(FOTO: FK Crvena zvezda)