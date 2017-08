Ristić otvorio dušu Rusima: Odrastao sam u Maloj Moskvi, ali ništa nisam znao o Krasnodaru

„Sve o ovom klubu mi je ispričao Dušan Anđelković“, poručio mladi univerzalac

Juče Srđan Plavšić, a koliko već narednog četvrtka Mihailo Ristić. Doskorašnji Zvezdin univerzalac prošao je period adaptacije u redovima Krasnodara i počeo da dobija poverenje trenera Igora Šalimova.

Deluje da je izabrao pravu sredinu. Navijači Crvene zvezde će mu sigurno poželeti sreću, ali tek posle 24. avgusta... Uoči dvomeča sa crveno-belima Mihailo Ristić je dao opširan intervju za zvanični sajt Krasnodara. Govorio je o svemu. Odrastanju, teškoj situaciji u Jugoslaviji, Zvezdi, ratu...

„Rođen sam u Bijeljini, ali sam odrastao u Donjoj Trnovi. To je selo. Ipak, meštani ga zovu Mala Moskva, jer u centru postoji park prijateljstva između Srbije i Rusije. U tom kraju sam proveo detinjstvo. Počeo sam da igram fudbal u pretškolskom uzrastu. Moj otac je osnovao školu fudbala u gradu. On me je naučio svemu što znam. Tako je bilo dok nisam napunio 15 godina i otišao u Zvezdinu akademiju, Tada sam znao da ću biti fudbaler, bio je to veliki korak za mene. Kada sam se preselio u Beograd otac je nastavio da radi u pošti, a pre toga je uporedo držao i školu fudbala" poručio je Mihajlo Ristić.

Mladi univerzalac je talenat za fudbal nasledio od oca.

„Otac je igrao fudbal ma amaterskom nivou. Imao je šansu da postane profesionalac, ali roditelji ga nisu pustili u Beograd. Tada je u Jugoslaviji bila jako teška situacija. Rat je trajao“.

Rusku javnost Ristić je impresionirao na debiju protiv Lingbija. Promenio je četiri pozicije i zadovoljio trenera Šalimova.

„Donedavno sam igrao klasičnu desetku, a prošle sezone u Zvezdi su me koristili kao levog beka. Dobro je kada igrač može da igra na više pozicija. Lakše mu je da se izbori za mesto u startnoj postavi, odnosno to treneru pruža veći izbor“.

Govorilo se da će Ristić karijeru nastaviti u Italiji ili Španiji, ali je Krasnodar bio najkonrektniji.

„Bio sam iznenađen. U to vreme sam igrao za mladu reprezentaciju na Prvenstvu Evrope u Poljskoj. Završili smo utakmicu kada me je pozvao Dušan Anđelković i rekao o interesu Krasnodara. Slabo sam znao o tom klubu i ruskom fudbalu, uopšte. Mnogo sam pričao sa Dušanom o Krasnodaru, on je ovde igrao i sjajan je momak. Takav je da bi svakome pomogao. Sve što mi je rekao o njegovom bivšem timu ispostavilo se kao tačno. Dobro je što sam ovde“, dodao je Ristić.

