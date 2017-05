Rival iz Premijer lige se obrušio na Marka Grujića: Odvratan potez! (VIDEO)

Prva sezona u engleskom fudbalu za Marka Grujića prošla je u privikavanju i rehabilitacijama od povreda kojih je bilo i previše. Srpski vezista je veći deo sezone proveo van terena, a tek u finišu je počeo da dobija šansu sa klupe kada se potpuno oporavio...

Nije uspeo da ostvari neki konkretniji učinak, ali je zato pokazao zube protiv Kristal Palasa i nagovestio da je spreman za oštar ostrvski stil fudbala. U meču protiv Kristala Palasa je prešao granicu i žestokim klizećim startom povredio gostujućeg štopera Džejmsa Tomkinsa.

Engleski štoper je zbog tog starta jedno vreme bio van terena, a sada se u medijima obrušio na Grujića. Tomkins ne zaboravlja Grujiću oštar start i žali se da je Srbin prošao bez adekvatne kazne s obzirom da je dobio samo žuti karton.

„Taj njegov start je gurnut pod tepih. Nisam od onih tipova koji kukaju na mušku igru i duele, ne smeta mi kada je protivnik takmičarski raspoložen, ali mislim da je njegov start bio zaista odvratan. Čak sam dobro prošao kako je moglo da bude... Trebalo mi je vremena da se oporavim, ali sada sam spreman“, rekao je Tomkins.

Video replays needed for this sort of stuff. Potential leg breaker deserves red not yellow #cpfc #livcry @FA @HLTCO pic.twitter.com/4xUUJux0Gg