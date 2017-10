Rivers o Teu: Kada su on i Beverli na terenu, lopta mora Milošu u ruke

"Bio je pravi plej", rekao je trener Los Anđeles Klipersa

Miloš Teodosić pružio je dobru partiju protiv Sakramenta gde je zabeležio osam poena i imao dva skoka i čak šest asistencija.

Dok Rivers je i pre ovog meča govorio da bi voleo da vidi Teodosića da više preuzima inicijativu i da troši više lopti.

A posle duela sa Sakramentom (104:87) istakao je da je zadovoljan Teodosićevom igrom.

"Zadovoljan sam kako je odigrao. Kada su on i Beverli na terenu moramo više da dajemo loptu Milošu. On odlično vidi teren. Svidelo mi se i u drugom delu, jer je više šutirao i nije samo pokušavao da asistira. Bio je pravi plej, ali je ujedno tražio i način da poentira. Smatram da je to dobro za nas", rekao je Rivers.

Deluje da za sada sve ide kako treba po Miloša.

