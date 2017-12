Road trip!

Počevši od večeras i duela u Zagrebu košarkaše Crvene zvezde očekuju četiri vezana gostovanja

Crvena zvezda gostuje Ciboni večeras od 18 časova u 11. kolu ABA lige, a to će biti samo najava onoga što čeka crveno-bele u narednom periodu. A čeka ih, računajući i ovaj meč, četiri vezana gostovanja, po dva u ABA ligi i Evroligi

11. decembar: Cibona - Crvena zvezda

15. decembar: Valensija - Crvena zvezda

17. decembar: Mornar - Crvena zvezda

19. decembar: Fenerbahče - Crvena zvezda

Od 11. do 19. decembra tim Dušana Alimpijevića će konstantno biti spakovanih kofera. Prvo Zagreb, pa Valensija, onda povratak u komšiluk, u Bar, pa na kraju put u Istanbul na noge prvaku Evrope. Kao šlag na tortu.

Biće to izazov, kako košarkaški, tako i logistički, ali i po pitanju umora.

Pisali smo o tome kako je Zvezdina forma u usponu, a raspoloženje je dodatno popravila informacija da je Dilan Enis novi košarkaš crveno-belih.

Dobro je i to što su mlađi igrači počeli da igraju bolje. Jedan od njih je i Ognjen Dobrić. On je protiv Efesa bio važan „šraf" u velikoj pobedi.

MOZZART KVOTE ZA MEČ CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Ipak, upozorava da će i meč u Zagrebu biti jako težak. On kao i njegovi saigrači i stručni štab će u ovakvom rasporedu morati da misle samo o narednom izazovu.

„Svakako je teška utakmica pred nama, ne samo zbog činjenice da smo igrali protiv Efesa u Evroligi pre samo dva dana. Cibona je imala vremena da se pripremi za ovaj meč i važno je da odgovorimo čvrstom i agresivnom igrom. Naše ambicije u Evroligi su jasne, želimo da dobijemo svakoga, ali naš prioritet je, i to namerno ponavljamo - ABA liga. Cibona je promenila trenera, vidi se reakcija, stigao im je Ratkovica, a ekipu predvodi vrlo iskusan tandem Tomas i Žorić. Želimo pobedu kako bi nastavili da gradimo i samopouzdanje, ali i da spremni dočekamo seriju gostovanja do Nove godine u oba takmičenja" rekao je Dobrić, koji se naravno osvrnuo na seriju gostovanja koja sledi.

Ništa Zvezdo, spakuj kofere, srećan put na ovom pravom "road trip-u", i nastavi da igraš igru koju si pokazala protiv Efesa.

Prvi naredni meč Zvezda će na svom parketu igrati 21. decembra protiv Panatinaikosa, i to samo dva dana posle gostovanja Feneru.

Čak Zvezdu i posle Zelenih čeka gostovanje - Megi u Sremskoj Mitrovici. Dakle, Zvezda ima pet gostovanja u narednih šest utakmica.

ABA LIGA, 11. KOLO

Petak:

Zadar - Olimpija 97:77

/Ivanov 15 - Morgan 19/

Subota:

Igokea - Mega Bemaks 82:89

/Jevtović, Radivojević 18 - Čančar 21/

Partizan - Cedevita 82:92

/Gos 25 - Ukić 23/

FMP - Budućnost 76:93

/Jeremić 20 - Ivanović 14/

Nedelja:

MZT Skoplje - Mornar 69:72

/Trajkovski 17 - Nidam 24/

Ponedeljak:

18.00 (4,40) Cibona (17,0) Crvena zvezda (1,25)

*kvote su podložne promenama

