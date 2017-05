Robi Prosinečki: Kek u Rijeci ima dobar tim, u Zvezdi su problemi...

Legenda crveno-belih i hrvatskog fudbala o mogućnosti da Slovenac dođe na Marakanu

Veličina slova A A A

Poslednji trener oko čijeg dolaska u Crvenu zvezdu je vladala ogromna euforija je bio Robert Prosinečki. Legenda Zvezde i mozak zlatne generacije iz Barija je nepune dve godine predvodio crveno-bele kao trener i bio magnet da zvezdaši i protiv slabijih rivala pune Marakanu. Otišao je u suzama kada nije mogao da se izbori sa problemima koji nisu bili u njegovoj nadležnosti, a sada bi ga mnogi zvezdaši rado opet videli na klupi svog kluba.

Međutim, Prosinečki je daleko od povratka, ali bi zato iz Hrvatske narednog leta u Beograd mogao da dođe slovenački strateg Matjaž Kek koji je želja aktuelnog rukovodstva Zvezde. Čovek koji je u Rijeci napravio malo čudo i nalazi se na pragu istorijske titule, deluje kao neka vrsta spasioca za klub sa Marakane.

O njegovom radu je upoznat i Prosinečki...

„Vidite, možemo mi da pričamo šta god hoćemo, da analiziramo unutrašnje događaje, ali Crvena zvezda je veliki klub. Jasno je da u ovom trenutku ne znam šta se događa tamo, ali Zvezda uvek ima najviše ambicije. Naravno da je biti trener takvog kluba teško, ali teško je svugde, verujte. Bio sam trener Zvezde, pa neke stvari ipak znam. Da, možda je tamo teže nego negde drugo, jer su očekivanja jako velika, a pitanje je da li trener uvek ima adekvatnu ekipu za njihovu realizaciju“, kaže Prosinečki za Jutarnji list .

Da li bi Kek mogao da ispuni ta očekivanja ako dođe do transfera?

„Dakle, Matjaž Kek je u Hrvatskoj dobio dobru ekipu! Rijeka je dobar tim... Sad kažem, ne znam kakva je Zvezdina ekipa, kako kod njih sve to funkcioniše. Kažem vam samo jedno... Kek nije loše izabrao kad je izabrao Rijeku. Naravno, radi se o treneru koji je svakako napravio uspeh s klubom s Rujevice, ali budimo realni i recimo da je to napravio sa zaista dobrom, OK ekipom, je l’ tako?“

Kolika je razlika između toga da neko pravi uspeh sa Rijekom i Crvenom zvezdom?

„Ako bi Kek preuzeo Zvezdu, bilo bi mu mnogo teže da napravi uspeh koji je dostigao sa Rijekom! Čitam da je sad Zvezda u panici, trener je dao ostavku, prvenstvo im visi... To su sve problemi... Ako Partizan na kraju bude prvi, ko zna kakva će situacija biti na kraju sezone. Ali, trenerski posao je takav, ne možeš uvek dobiti ono najbolje, ponekad dobiješ nešto što nije dobro“, zaključio je Prosinečki.

(FOTO: MN Press)