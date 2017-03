Roj Kin „ubio“ Murinja: To što on priča su obične gluposti! Možda je Mančester preveliki za njega

Oštre kritike nekadašnjeg veziste Crvenih đavola

Mančester junajted je prošao. Uz ne baš pohvalnu igru, ali dovoljnu dobru da savlada Rostov, plasirao se u četvrtfinale Lige Evrope (1:1, 1:0), ali posle revanša sa ruskim timom malo ko priča o izdanju Crvenih đavola, jer je u centru pažnje, tako tipično za njega, Žoze Murinjo.

Sedmicu započetu porazom od Čelsija u četvrtfinalu FA kupa, trener kluba sa Old Trafroda nastavio je žaleći se na to što je na Stamford bridžu iskjučen Ander Erera, nastavio braneći Pola Pogbu od kritika, da bi u četvrtak veče rekao kako njegov klub ima dosta neprijatelja i da će zato verovatno izgubiti nedeljni meč Premijer lige, na gostovanju Midlzbrou.

Zvuči kao unapred spremno opravdanje...

„Nikad nisam čuo toliko gluposti u mom životu. Zašto moramo da slušamo to smeđe? To što on priča je apsolutni nonsens. On je trener Mančester junajteda, jednog od najvećih klubova sveta. Ima takav tim, takve igrače... A žali se na raspored“, oštro je krktikovao Roj Kin Žozea Murinja.

Legnedarni vezista Mančestera, u doba kad je ekipu vodio ser Aleks Ferguson, osvrnuo se i na učestale komentare Portugalca kako njegov tim ima nepovoljan raspored, a igrači malo vremena za odmor.

„Da pogledamo malo kakav je žreb imao u kup takmičenjima (misli se na Liga kup koji je osvojio i FA kup u kome su Crveni đavoli eliminisani u četvrtfinau, op. au). Mančester je dobijao veoma lake rivale u kupu, dosta mečeva igrao kod kuće, tako da taj čovek priča apsolutne gluposti. Dozlogrdio mi je...“.

Pomoćni trener Martinu O’Nilu u reprezentaciji Severne Irske poentirao je na kraju gostovanja na jednoj televiziji, gde je kao stručni konsultant u društvu Glena Hodla, nekadašnjeg selektora Engleske.

„Možda je ovaj klub preveliki za njega. Ne može da se nosi sa svim zahtevima na utakmici. Kojoj utakmici? Pa, Mančesterove rezerve su mogle da dobiju revanš sa Rostovim“, dodao je Roj Kin.

Čekamo Murinja. Biće zabavno...

