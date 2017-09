Roma posle sedam godina, Džeko za 100, Karabag se upisao (VIDEO)

Rutinska pobeda italijanskog tima u Bakuu - 2:0

Vazdušnim putem morali su da prevale 3.112 kilometara. I uzeli su ono po šta su došli. Fudbalerima Rome naporniji je bio let od Rima do Bakua, nego druga utakmica u okviru Gerupe C Lige šampiona, pošto su u njoj, skoro pa peške, pokazali Karabagu da još nije zreo za takmičenje na najvišem nivou.

Vučica je, prema očekivanjima, slavila 2:1 u Azerbejdžanu, što joj je prvo slavlje u elitnom kupu na strani još od 2010. kad je pokupila ceo plen u Bazelu. Možda su navijači italijanskog predstavnika očekivali da njihovi miljenici budu raspucani ili da se kao Čelsi pre dve sedmice iživljavaju nad debitantom (6:0), ali oni su tipično italijanski, potpunom kontrolom susreta, osvojili bodove i sačuvali energiju za izuzetno bitan prvenstveni derbi sa Milanom u nedelju.

Plus, imaju razloga za zadovoljstvo, jer su postigli 100. gol u Ligi šampiona. U grupnoj i nokaut fazi, dakle, bez kvalifikacija. Jubilarac je delo Edina Džeka, u 15. minutu na dodavanje Stefana el Šarafija zakucao je loptu pod prečku i tako na četvrtom uzastopnom meču bio strelac.

Tih uvodnih 15 minuta su, zapravo, sve vredno pomena što je Roma napravila, jer je već u sedmom gost poveo. „Otvaranju“ utakmice prethodila je velika greška golmana Karabaga, Ibrahima Šehića, loše je ispucao loptu, praktično dodao Lorencu Pelegriniju, povratnik iz Sasuola centrirao, a Kostas Manolas zatresao mrežu za 1:0.

Sve je posle toga išlo lako za Romu, mada se mora priznati da je šampion Azerbejdžana i te kako popravio utisak posle one šestice na Stamford bridžu. Naročito opasan po gol Rimljana bio je Dino Endlovu. Reč je o južnoafričkom napadaču koji je pre godinu i po bio pred potpisom za Partizan, a letos doveo Karabag do Lige šampiona golom za eliminaciju Kopenhagena.

Bivši centarfor Anartozisa je u 28. minutu iskoristio neodlučnost Maksima Gonalona, ukrao loptu novajliji iz Liona i asistirao Pedru Enrikeu, da bi Brazilac postigao prvi gol za Karabag u istoriji Lige šampiona.

Čak je Endlovu u završnim sekundama imao šansu da glavom poravna na 2:2, nedostajalo mu je oko pola metra za senzaciju.

LIGA ŠAMPIONA - DRUGO KOLO:

Utorak

GRUPA E

Spartak Moskva - Liverpul 1:1 (1:1)

/Fernando 23 - Kutinjo 31/

Sevilja - Maribor 3:0 (2:0)

/Ben Jeder 27, 38, 83/

GRUPA F

Mančester Siti - Šahtjor 2:0 (0:0)

/De Brujne 48, Sterling 90/

Napoli - Fajenord 3:1 (1:0)

/Insinje 7, Mertens 49, Kaljehon 70 - Amrabat 90+3/

GRUPA G

Bešiktaš - Lajpcig 2:0 (2:0)

/Babel 11, Taliska 43/

Monako - Porto 0:3 (0:1)

/Abubakar 31, 69, Lajun 89/

GRUPA H

Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

/Obamejan 53 - Bejl 18, Ronaldo 50, Ronaldo 79/

APOEL - Totenhem 0:3 (0:1)

/Kejn 39, 62, 67/

Sreda

GRUPA A

20.45: (3,00) Bazel (3,30) Benfika (2,40)

20.45: (6,25) CSKA Moskva (3,70) Mančester Junajted (1,60)

GRUPA B

20.45: (2,55) Anderleht (3,30) Seltik (2,75)

20.45: (2,10) PSŽ (3,50) Bajern (3,45)

GRUPA C

Karabag - Roma 1:2 (1:2)

/Pedro Enrike 28 - Manolas 7, Džeko 15/

20.45: (2,25) Atletiko Madrid (3,10) Čelsi (3,50)



GRUPA D

20.45: (1,15) Juventus (8,50) Olimpijakos (15,00)

20.45: (7,75) Sporting (4,80) Barselona (1,40)

(FOTO: Action Images)