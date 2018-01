Roma se odrekla Najngolana, započet posao od 130.000.000 evra!

Kinezi poslali ponudu koju Monći neće odbiti, s novim porezima i astronomskom platom biće ovo jedan od najvećih transfera ove zime...

Veličina slova A A A

Prva ponuda od 40.000.000 evra iz Kine za Radžu Najnogolana dogodila se pre poslednjeg incidenta koji je Belgijanac napravio. Odbijena je. Tada je Monći tražio više. Danas brojni italijanski listovi na čelu sa Korijere delo sportom javljaju kako je Fabio Kanavaro (trener Guangdžou Evergrandea) povećao ponudu na 50.000.000, a kako je Roma prošla sve što je prošla sa popularnim Nindžom - a poslednji incident je prelio čašu - čini se da je doneta odluka da borbeni vezista bude prodat već ovog januara.

Korijere piše da je zvanična ponuda već stigla u Rim, odnosno da bi dve strane koliko do petka mogle da se sastanu i utanače sve detalje, posle čega bi Roma mogla da se baci u potragu za adekvatnom zamenom.

Jasno, novac koji Kinezi nude ogroman je za evropske uslove, a ako se u obzir uzme nedisciplina koju Belgijanac sve češće ispoljava, od ozbiljnih i moćnih klubova sa Starog kontinenta teško da se može očekivati interesovanje za takvog fudbalera, da i ne govorimo i sličnoj sumi...

Svesni toga, u Romi će pokušati da posao završe još ovog meseca.

Zanimljivo je podatak koliko će ovaj posao zaista koštati Guangdžou, posle najnovijih poreza koje su na transfere uvele kineske vlasti. Dakle, neće to biti samo 50.000.000 evra na konto obeštećenja. Za toliki transfer, izračunali su Italijani, taksa će iznositi neverovatnih 44.000.000 što daje brojku 94.000.000?! I tu nije kraj. Da bi se Najngolan ubedio na dalek put i "pucanj" u sopstvenu karijeru, plata će morati da bude nekoliko puta veća nego li trenutna. Korijere delo sport tvrdi, ne manje od 12.000.000 po godini. Ako uzmemo da će Kinezi potpisati na tri godine, to bi bilo 36.000.000. Plus ona 94.000.000 = Nindža od 130.000.000.

(foto: Action Images)