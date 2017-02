Ronaldinjo otvorio dušu: Pep me je molio da ostanem, ali ja sam osetio da je vreme da idem

„Fudbal je odavno izmišljen. I treba da ga igrate, ne da ga menjate. Ako se tehnologija bude toliko mešala, mislim da će promeniti igru mnogo. Volim fudbal onakav kakav jeste, u samoj srži. Čak sam i za to da se greške dešavaju, jer nekada vam mogu pomoći, ali i da vam ne idu u korist. Ali, sve je to jedna emocija, fudbal“

Vest da se legendarni Ronaldinjo vratio na Kamp Nou istopila je srca svih navijača Barselone. Ali, za razliku od 2003. godine, jedan od najvećih fudbalskih mađioničara ikada ovog puta došao je kako bi uzeo položaj jednog od klupskih ambasadora.

Mnoge evropske medije ova vest je povukla na razmišljanje da je Ronaldinjo ovim potezom i definitivno stavio tačku na karijeru koja traje više 19 godina, ali se na potvrdu još čeka.

Bilo kako, dolazak čuvenog Brazilca izazvao je erupciju među katalonskim medijima, koji su se danas utrkivali kako bi dobili neku izjavu čoveka koji je Barseloni vratio blistavi sjaj. U tome je uspeo renomirani Mundo Deportivo.

Ronaldinjo je u razgovoru za katalonski dnevik rekao da još nije siguran kakva će njegova uloga biti i da li će imati dodirnih tačaka sa prvim timom, ali da je presrećan što se vratio na mesto najvećih uspeha.

Takođe, otkrio je i jedan vrlo zanimljiv detalj iz perioda njegovog prvog boravka u Kataloniji, odnosno malo pre nego što je odlučio da napusti Barselonu. Naime, Ronaldinjo je rekao da je imao razgovor sa Pepom Gvardiolom i da ga je španski trener molio da ostane u timu.

„Kada je Pep stigao 2008. godine, zvao me je i pitao da se sastanemo kako bismo obavili razgovor. Videli smo se i on mi je rekao da ozbiljno računa na mene, da želi da zajedno nastavimo tradiciju i da radimo. Ja sam mu se zahvalio i rekao da osećam kako je moj ciklus u Barseloni završen i da želim da idem“.

Ronaldinjo je nedugo zatim otišao u Milan za 25.000.000 evra. Upitan da prokomentariše svoj odnos sa Gvardiolom, Brazilac je rekao da mu je Pep kao porodica.

„S njim je oduvek sve bilo fantastično, a to potiče još iz perioda kada sam se družio s njegovim bratom Pereom. On je moj brat, porodica“.

Legendarni majstor kategoričan je po pitanju uvođenja tehnologije u fudbal i veliki je protivnik iste.

„Fudbal je odavno izmišljen. I treba da ga igrate, ne da ga menjate. Ako se tehnologija bude toliko mešala, mislim da će promeniti igru mnogo. Volim fudbal onakav kakav jeste, u samoj srži. Čak sam i za to da se greške dešavaju, jer nekada vam mogu pomoći, ali i da vam ne idu u korist. Ali, sve je to jedna emocija, fudbal“.

Jedno od zanimljivijih pitanja bilo je usmereno ka tome da li bi Ronaldinjo voleo da je bar pet godina mlađi, kako bi sada bio saigrač sa Nejmarom, Luisom Suarezom i Lionelom Mesijem, s kojim je već delio svlačionicu.

„Sve u svoje vreme. U vreme kada sam ja igrao za Barselonu imali smo mnoge igračke legende u timu. Kada biste pitali Suareza i Nejmara da li bi voleli da su mogli da igraju sa nama, verovatno bi rekli isto“.

Ronaldinjo je zato uveren u jednu stvar - Nejmar će postati najbolji fudbaler sveta jednog dana.

„Spreman je. On je već sada jedan od najboljih, a jednog dana će sigurno biti na vrhu. Nadam se da će on i Mesi igrati zajedno još dugi niz godina. To je najbolja stvar za Barselonu i njih“.

