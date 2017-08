Rozenborg i Jevtović melju, Lord Bendtner pomaže (VIDEO)

Srpski ofanzivac krunisao je golom dobru partiju protiv Kristijansunda

Veličina slova A A A

U Norveškoj ništa novo. Rozenborg nastavlja da melje, a Milan Jevtović da teroriše suparničke golmane. Srpski ofanzivac krunisao je golom dobru partiju protiv Kristijansunda, u kojoj je tim iz Trondhajma slavio 4:1 (2:0) u okviru premijernog duela 18. kola prvenstva Norveške.

Jevtović je zatresao mrežu u 76. minutu na dodavanje Niklasa Bendtnera, koji je pre toga dva puta pogodio metu.

Nekadašnji as Borca, LASK-a i Bodo/Glimta stigao je do desetog gola u sezoni, računajući i norveški Superkup, a tokom jučerašnjeg dana produžio je pozajmicu iz Antalije do decembra meseca, odnosno do kraja sezone u Norveškoj.

Norveška 1 - 18. kolo

Subota

Rozenborg - Kristijansund 4:1 (2:0)

/Heland 13, Bendtner 39pen, 75, Jevtović 76 - Bamba 57/

Nedelja

18.00 Od - Sogndal

18.00 Sarpsborg - Haugesund

18.00 Stabek - Sandefjord

18.00 Tromso - Molde

18.00 Viking - Lilestrem

20.00 Alesund - Bran

Ponedeljak

19.00 Stromsgodset - Valerenga