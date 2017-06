Rušenje svih rekorda: Mančester Siti dovodi štopera od 80.000.000 evra!

I njegova plata će biti rekordna. Siti nudi i igrača u sklopu transfera...

Veličina slova A A A

Posle Bernarda Silve i Edersona čiji su transferi završeni i Benžamina Mendija čiji potpis se očekuje posle reprezentativnih obaveza, Mančester Siti se fokusirao na štopera.

Gavrdiolina velika želja Leonardo Bonući nije realna meta ni ovog leta i zato će Pep svim silama upirati da završi transfer Virdžila van Dajka. Holanđanin iz Sautemptona je u ovom tremnutku verovatno najtraženiji i najskuplji štoper na svetu. Veliki novac za njegovo dovođenje je spreman da izdvoji i Antonio Konte iz Čelsija. Želi ga i Jirgen Klop u Liverpulu. Međutim, čini se da Redsi ne mogu da dobiju ovu trku i da je ovo za njih preveliki zalogaj.

Sautempon se nećka, ali i njima je jasno da mogu da naprave istorijski transfer.

Zato su i okačili etiketu sa cenom od neverovatnih 70.000.000 funti što je u prevodu 80.000.000 evra. Bez ikakve dileme, bio bi to najveći transfer nekog defanzivca u istoriji fudbala. Van Dajk bi srušio sve rekorde. Ali ni prebogati Mančester Siti nije baš spreman da ispuni taj suludi zahtev Sautemptona.

Kako do Van Dajka?

Kako javljaju ostrvski mediji, Siti vodi u trci za Van Dajka jer igrač želi pre kod njih nego u Čelsi ili Liverpul. Sa njim su navodno već dogovoreni uslovi i detalji petogodišnjeg ugovora. Sa nedeljnom platom od 200.000 funti, Van Dajk će u Sitiju postati najplaćeniji defanzivac sveta. To je oko 12.000.000 evra na godipnjem nivou, odnosno 60.000.000 evra za petogodišnju saradnju.

Ostaje da se Građani dogovore sa Svecima, ali to ide u dobrom smeru. Spremni su da plate 60.000.000 funti (68.500.000 evra) i da pride u sklopu transfera pošalju Arona Muja. Reč je o 26-godišnjem australijskom vezisti za kojeg je Sautempton zainteresovan. On je bio jedan od junaka Hadersfildovog plasmana u Premijer ligu i odigrao je odličnu sezonu u Čempionšipu. Siti ga je doveo iz svoje filijale Melburna i potpisao ugovor sa njim do 2020. godine. Ali ga Gvardiola ne vidi u planovima...

Sada Građani žele da iskoriste interesovanje Sautemptona i pošalju Muja kao kusur u transferu Van Dajka. Procenjuje se da Australijanac sada vredi oko 10.000.000 funti. Tačnije, toliko za njega nudi Brajton. Ipak, Sitiju je Muj mnogo korisniji u operaciji dovođenja Van Dajka.

Sledeće nedelje će biti sve odlučeno... Siti je na dobrom putu da opet sruši svetski rekord za defanzivca. Prošlog leta je to uradio kada je doveo Džona Stonsa za 56.000.000 evropskih novčanica. Gvardiola će tako imati ubedljivo najskuplji štoperski tandem na svetu. Ali to ne znači i najbolji...

(FOTO: Action images)