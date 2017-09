RUSIJA: Aleksej Šved - i prednost i mana

Ipak, utisak je da Rusi imaju kvalitet da budu mnogo bolji nego na dva poslednja velika takmičenja

OČEKIVANJA

Nekadašnja košarkaška velesila, naslednica SSSR-a, pokušaće da se na predstojećem prvenstvu vrati u sam vrh evropske košarke. Gde im je, ruku na srce, i mesto. Sada već punih pet godina Zbornaja komanda čeka na uspeh na velikim takmičenjima. Poslednje medalje osvojene su 2011. godine na Evrobasketu u Litvaniji (bronza), kao i sledeće godine na Olimpijskim igrama. Posle toga, na poslednja dva šampionata Starog kontinenta, doživeli su fijasko. Godinu dana posle Olimpijskih igara – 21. mesto, a zatim 2015. godine – 17. pozicija.

Ne treba ni pominjati da su u međuvremenu propustili poslednje Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Čini se da nijednu reprezentaciju tako drastično nije pokosila smena generacija kao Ruse. Osim toga, godinama nisu mogli da izbace neki talenat u orbitu, a pozicija na kojoj su bili jaki, mesto plejmejkera, ostalo je upražnjeno. Čak su svojevremo morali da naturalizuju i Amerikanca Holdena, koji im je doneo zlatnu medalju 2007. godine. Opet, ruski zaljubljenici u košarku to nikako nisu mogli da oproste Savezu. Išli su toliko daleko da mnogi od njih ni danas ne računaju uspehe s Holdenom na mestu pleja. Izgubili su kult reprezentacije.

Danas je potpuno druga priča. Obećavajuća za Ruse. Nema više “uljeza”. Prošle godine selektor je postao Sergej Bazarevič, legenda sovjetske košarke. Nekadašnji plejmejker, osvajač brojnih medalja, imaće šta da pokaže svojim naslednicima i da im prenese veliko iskustvo iz igračkih dana. Tim koji Bazarevič ima izgleda više nego pristojno! Predvodnik ove generacije na terenu biće najskuplji igrač u Evropi Aleksej Šved (10.200.000 dolara za tri sezone). Vrhunski košarkaš koji obožava kada je lopta u njegovom posedu. Majstor u situacijama jedan na jedan, dobar šuter, kada mu se igra – može mnogo!

Kao i većina košarkaša koja u rukama ima 25+ poena, ne voli da igra odbranu. Za one koji vole da se klade na “košarka-igrači”, neizostavan na tiketu je upravo Šved (naravno više poena od ponuđene margine kolika god ona bila).

Uzima mnogo šuteva, nekada i previše. U poslednje vreme manje asistira, tako da on uglavnom dođe do svoje norme. Bez obzira na sve, Šved je klasa od igrača. Na spoljnim pozicijama su još plej Hvostov, koji je tu za sporiji ritam meča, te Miša Kulagin (velika nada ruske košarke). Poziciju dva i tri će još pokrivati Vitalij Fridzon (kralj kornera).

Na krilu je još jedan adut CSKA Nikita Kurbanov, jedan od igrača kojeg svi treneri obožavaju. Izuzetno zahvalan, može s velikim uspehom da pokriva pozicije tri i četiri i zato je veoma nezgodan za čuvanje. Jer kada ga čuva niži igrač, koristi svoja 203 centimetara da ga napadne leđima, a ako mu se čuvar pomeri korak unazad, ide trojka. Uvek ga ima na skoku i, što je možda i najvažnije, specijalista je za odbrambene zadatke, jer čuva podjednako uspešno visoke i niske košarkaše. Bez problema preuzima posle pika. Pod koševima će neprikosnoven biti Timofej Mozgov, a pozicija krilnog centra je rezervisana za Voronceviča, dok mu je zamena Zubkov. Ali mnogo će im nedostajati Sergej Karasev, koji je mogao da bude veliki adut selektoru Bazareviču.

Kao što se vidi, sastav je sasvim dobar. Da nisu u pakleno teškoj grupi, bili bi sigurni učesnici osmine finala, ali i ovako imaju dobre šanse da budu u najboljih šesnaest. Prvi preduslov za to im je da pobede Belgiju i Veliku Britaniju, što je realno, a zatim da pobede makar jednog od tri velika protivnika (Srbija, Turska i Letonija). Ova ruska selekcija to i te kako može. U osmini finala, ako izbegnu Španiju, sa svima ostalima iz Grupe C mogu da igraju. Više nego ravnopravno. Ali prvi cilj im je plasman u osminu finala. Treći su favoriti u grupi, tu negde u rangu s Letonijom, ali nije ni veliki jaz između njih i domaćina Turske.

PREDNOSTI

Rusi su “napaljeni” da naprave dobar rezultat na šampionatu i vrate izgubljeni kult reprezentacije. Dobro su popunjeni na svim pozicijama, imaju glavu i rep. Bazarevič može da izvede na parket izuzetno jaku petorku: Kulagin, Šved, Kurbanov (Fridzon), Voroncevič i Mozgov. Velika prednost može da im bude i rasterećenost u smislu da ne moraju da naprave rezultat. Niko od njih sada ne traži medalju, već pomak u odnosu na prethodne šampionate, a to neće biti teško. Mogu sa svima da igraju. U sastavu imaju Šveda i Mozgova koji će dominirati na svojim pozicijama na šampionatu, Rusi su dugi niz godina bili prepoznatljivi po jakoj odbrani i znali su svoje mečeve da igraju na "minus" koševa.

Bazarevič sada ima ekipu koja bi potencijalno mogla da igra veoma dobru odbranu. Pored toga imaju nekoliko izuzetno dobrih šutera. Šved, Baburin, Karašev, plus Fridzon i Kurbanov pogađaju sve otvorene šuteve. Odličan van linije 6,75 je i Voroncevič, na koga će protivničke četvorke morati da izlaze visoko kako ne bi ostajao sam na šutu za tri, a to će ostaviti prostora pod košem velikom i snažnom Mozgovu. Iskusan NBA igrač zadavaće ogromne problem svojim čuvarima.

MANE

Najviše se na ovom prevenstvu očekuje od Šveda. Ujedno, on može i da “zakopa” svoju selekciju. Kada ga ne ide, ne zna da stane, šutira ponekad nerezonski s preko devet metara. Plus, treneri ne smeju da ga menjaju, presele na klupu i ohlade. Na terenu provodi više od 35 minuta. Odličan je u fazi napada, ali je mač sa dve oštrice. Ako njega uspe da obuzda u trenucima kada mu ne ide, Bazarevič će rešiti potencijalno veliki problem. Takođe, Šved je zbog distorzije skočnog zgloba propustio oko deset dana priprema, što nije zanemarljivo. Povrede i izostanak Baburina i Karaseva i te kako će se osetiti. Imali su dobru sezonu iza sebe, ali nećemo gledati njihove trojke na ovom šampionatu.

Protiv ovakvih Rusa, rivali bi trebalo da igraju “čoveka” u odbrani, a Bazarevič će morati da ima i rezervnu varijantu ako celu ekipu ne bude išao šut iz daljine. Pošto pet-šest igrača u ovoj selekciji obožava da šutira za tri poena. Po kvalitetu, Rusija je na granici ulaska u četvrtfinale, a sigurno je da bi njih taj rezultat zadovoljio.

Za takav rezultat potrebno je da igraju timski, jer imaju više dobrih igrača i nisu u rangu slabijih reprezentacija koje moraju da se oslanjaju na individualan kvalitet svojih pojedinaca.