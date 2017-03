Ružno, baš kako Murinjo voli! Miki pokorio Don i oranicu Rostova (VIDEO)

Junajted uspeo da se vrati sa dobrim kapitalom iz Rusije - 1:1

Sa vrlo dobrim rezultatom posle prvog meča Mančester Junajted se vratio iz Rostova, a remi izvojevan na teškom terenu u gradu na Donu (1:1) omogućiće ekipi Žozea Murinja znatno lakši posao u revanšu na Old Trafordu sledećeg četvrtka.

Snažan tim izveo je Portugalac večeras, a posle pauze zbog povrede na terenu se opet našao Henrik Mhitarjan koji je pogotkom u 35. minutu proslavio svoj mali povratak. Iako nismo gledali kvalitetan fudbal (zbog očajnog terena), Junajted je bio bolji rival u prvom delu, a Felaini i Ibrahimović su sjajno omogućili Jermenu da donese prednost gostima.

Rostov je tek u nastavku bio ravnopravan takmac, a imao je sreće da je iskoristio jednu od retkih prilika da stigne do izjednačenja i kakve-takve nade pred revanš. Igrao se 53. minut, štoper Kalačev je sjajno uposlio Bukharova, a ovaj pored Smolinga i Džonsa primirio loptu na grudi i matirao Argentinca Romera.

I to je otprilike bilo to na ovoj utakmici. Do kraja je Rostov pokušavao, Junajted se uglavnom branio, a još jedno ponavljamo, po onako očajnom terenu bolje stvarno nije moglo.

Najzanimljiviji meč ovog programa odigran je u Kopenhagenu gde je domaćin već posle 27 sekundi poveo protiv Ajaksa pogotkom Rasmusa Falka. Šampion Danske imao je terensku dominaciju u većem delu meča, ali može da žali što na revanš putuje samo sa jednim golom prednosti posle trijumfa od 2:1.

Mlađani Kasper Dolberg kaznio je u 32. minutu promašaj Jusufa Tutua, ali je na isteku sata igre preko Kornelijusa Kopenhagen stigao do minimalne prednosti. Srpski reprezentativac Andrija Pavlović odigrao je poslednjih pola sata za domaćine, a imao je jednu šansu kada nije stigao loptu na drugoj stativi.

Ajaks je u finišu mogao do izjednačenja, ali je golman domaćina Olsen majstorski skinuo udarac Klasena u 85. minutu, ali i ovako Kopljanici imaju aktivan rezultat pred revanš na Amsterdam Areni sledećeg četvrtka.

Srpska kolonija u Anderlehtu trijumfalno se vratila sa Kipra. Uroš Spajić odigrao je svih 90 minuta za briselskog velikana koji je savladao APOEL kao gost sa 1:0. Slavlje gostima iz Belgije omogućila je rumunska veza koja je u 29. minutu izvela akciju vrednu trijumfa. Kipčiju je sjajno spremio šansu za Stančijua, a ovaj rutinski matirao golmana Vatermana za trijumf gostiju.

Pokušavao je APOEL u većem delu meča da se vrati u utakmicu i izjednači, ali nisu uspeli. Nisu Kiprani imali ni sreće kada su pogodili prečku u finišu meča. Drugi reprezentativac Srbije Ivan Obradović presedeo je ceo meč na klupi za rezerve u redovima Anderlehta.

LIGA EVROPE - 1/8 finala

APOEL - Anderleht 0:1 (0:1)

/Stančiju 29/

Kopenhagen - Ajaks 2:1 (1:1)

/Falk 1, Kornelijus 60 - Dolberg 32/

Rostov - Mančester Junajted 1:1 (0:1)

/Buharov 53 - Mhitarjan 35/

21.05 Selta - Krasnodar

21.05 Gent - Genk

21.05 Lion - Roma

21.05 Olimpijakos - Bešiktaš

21.05 Šalke - Menhengladbah

