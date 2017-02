S poštovanjem od Kevina Duranta: Opasan je Jokić, mada...

Pohvale i od najboljih

Nije lako probiti se do vrha. Posebno ne kad je konkurencija toliko jaka. Ali Nikola Jokić je košarkaškoj javnosti oduzeo argumente igrama u 2017. godini. Zaključno sa tripl-dablom protiv Golden Stejta u kojem je upisao 17 poena, 21 skok i 12 asistencija.

Protiv najboljeg tima NBA lige. Protiv Kevina Durnta. Jedan od najboljih košarkaša današnjice mogao je samo da pohvali srpskog centra, pa je imao zanimljiv odgovor na pitanje koliki je teret predstavljala borba pod obručima sa igračem kakav je Jokić.

"Ne bih rekao da je to poseban teret. Ali mi smo mnogo promašivali, a on je bio jedini centar u reketu", naveo je Durant ne pokušavajući da umanji vrednost Jokićeve partije.

"Sjajan je igrač. Ima osećaj za pas, kreira igru, igra sa mnogo samopouzdanja, to znate čim vidite da deli asistencije preko glave. Baš je dobar. Ali je i normalno da ćeš imati mnogo asistencija kada tvoj tim pogodi 24 trojke, a ti si igrač koji drži loptu u rukama", dodaje Durant.

Društvene mreže već se šale šerujući njegovu čuvenu objavu o prelasku u Golden Stejt sa naslovom: "Novo poglavlje". Košarkaški fanatici pozivaju ga da ispiše još jedno i pređe u Denver. Ako misli da osvoji titulu. Kao Jokićeva podrška. Naravno, šala je u pitanju.

(FOTO: Action Images)