Sad se treba „oprati“ pred narodom: Sudija vređao igrače PSŽ-a...

Sad treba naći opravdanje. Za katastrofu istorijskih razmera krivi su svi drugi samo ne fudbaleri i trener Pari Sen Žermena. Takav utisak stiče se na osnovu informacija koje ugledni francuski listovi plasiraju u etar ne bi li pokušali da „operu“ svoje šampione posle katastrofe istiorijskih razmera u Barseloni (1:6).

Najdalje je otišao Le Parizijen. Dnevnik iz glavnog grada Francuske, blizak i igračima i upravi, ponudio je čitaocima saznanje da je Deniz Ajtektin, glavni arbitar revanš revanša osmine finale Lige šampiona sve vreme utakmice vređao prvotimce PSŽ-a.

I to na ogavan način.

„Je... se, je... se“, navodne su Ajtekinove reči upućene igračima u situacijama kad su ovi tražili jedanaesterce (najmanje dvaput) u svoju korist i protestvovali protiv, mora se priznati, diskutabilnih odluka da se kazenni udarci dosude za Katalonce.

Le Parizijen navodi i da su igrači pogođeni takvim odnosom, odnosno da nisu mogli da veruju kako tako ponaša sudija značajne utakmice.

Predsedenik Naser Al Kelaifi je nešto blaži u stavovima.

„Sad nema nazad, ali mislim da bi rezultat bio drugačiji da je suđenje bilo uravnotežno. Što se takmičenje približava kraju to je arbitraža zahtevnija. Sudije to moraju da znaju, kao to moraju da znaju da na ovakvim utakmicama nema mesta nervozi. Svi su videli penal nad Di Marijom, da je dosuđen bilo bi 3:2. Da ne pominjem kako je sviran penal nad Suarezom“, rekao je Kelaifi.

