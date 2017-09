Sale: Ja sam odlučio da Teo ne igra! Nisam odustao od Pefija, ubeđujem ga...

"Nekoliko stvari je nedostajalo za titulu. Pre svega, još jedan dan odmora koji su imali Slovenci. Mnogi to neće razumeti, ali oporavak igrača je ključan na ovakvom turniru", poručio selektor Srbije

Veličina slova A A A

Prašina se spustila, utisci slegli. Odtugovali smo poraz u finalu Evrobasketa i proslavili srebro. Podvučena je crta, izanalizirano sve što je trebalo. Posle svega toga selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević u opširnom intervjuu za Nin izneo je jedan zanimljv detalj koji do sada nije bio poznat, a tiče se kapitena Miloša Teodosića.

Naime, Sale Nacionale kazao je da Teo nije na svoju inicijativu izostao sa Evropskog prvenstva, već da je konačnu reč dao on lično.

"Odluka je bila moja! To sad prvi put javno kažem. Nisam hteo da se krijemo iza njega, a on nije bio dovoljno spreman. Moramo da vodimo računa i o zdravlju igrača, trebaće nam još. Rekao sam mu da preskoči ovo takmičenje i preuzeo odgovornost na sebe. Složio se i bio zahvalan, razumeli smo se", rekao je između ostalog Đorđević.

Jedna od neizostavnih tema, naravno, bilo je i veliko finale sa Slovencima. Jurili smo prvo zlato od 2002. i nažalost - nismo uspeli.

"Nekoliko stvari je nedostajalo za titulu. Pre svega, još jedan dan odmora koji su imali Slovenci. Mnogi to neće razumeti, ali oporavak igrača je ključan na ovakvom turniru. A taj jedan dan znači mnogo. Drugo, da smo imali samo Stefana Markovića ili Nikolu Kalinića, verujem da bi bila druga priča".

Mnoge će obradovati činjenica da Sale Đorđević još veruje u povratak Markovića u nacionalni tim.

"Pokušao sam da ubedim Markovića i sada, vidim da mu je srce u reprezentaciji. Svaki dan mi je slao poruke. Još nisam odustao od njega, pokušaću ponovo", zaključio je selektor Srbije.

Kompletan intervju sa Aleksandrom Đorđevićem čitajte u štampanom izdanju NIN-a koje možete kupiti na svim trafikama.

(foto: MN Press)