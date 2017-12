Šalić za MOZZART Sport: Znam da nerviramo navijače, ali Cedevita je meč sezone!

"Moramo da dobijemo taj meč. Ne znam kako, ali moramo da pobedimo", poručio je centar Partizana

Partizan je na gostovanju Lijetuvos Ritasu doživeo još jedan ubedljiv poraz kojim se praktično oprostio od Top 16 faze Evrokupa, ali važnije od toga, crno-beli su nastavili da ponavljalju greške koje prave od početka sezone. Centar Đoko Šalić u razgovoru za naš portal ističe da su te crne rupe u igri posledica neikustva, veruje da će stvari uskoro krenuti na bolje i dodaje da je ekipa svesna da mora da se trgne.

“Doživeli smo težak poraz, mada konačna razlika ne oslikava stvarno stanje na terenu. Jednostavno, nismo se snašali u određenim periodima od po nekoliko minuta. Oni su iskusna ekipa i spremno su dočekali naše greške. Mi smo mlada ekipa, dosta je igrača koji nemaju iskustvo igranja ni u Jadranskoj ligi ni u Evrokupu. Hteli smo da dobijemo u Viljnusu, ali samo na momente smo igrali dobro. Dešavaju nam se te početničke greške kod izvođenja lopte iz auta i slične stvari”, rekao je Šalić za MOZZART Sport.

Crno-bele u subotu očekuje meč sa Cedevitom u hali Pionir, a zagrebački Sokići su već nekoliko godina unazad znali da budu nezgodan rival.

“Nadam se da ćemo se izvući iz ove situacije i to već u subotu. Moramo da dobijemo taj meč. Ne znam kako, ali moramo da pobedimo. U ovom trenutku to je za nas meč sezone. Imali smo do sada težak raspored, a ako dobijemo, a pokazali smo da možemo da igramo sa kvalitetnim ekipama, ostaćemo u borbi za plasman u plej-of.”

Šalić je zbog trenutne forme dve ekipe, ulogu blagog favorita prepustio Cedeviti. Ali...

“Cedevita ima mnogo dobrih stranih igrača, tu je i Džanan Musa. Dobro su pokriveni na svim pozicijama, imaju kvalitetnog trenera, stvarno igraju dobro i u Jadranskoj ligi i u Evrokupu. Oni su zbog toga blagi favoriti, ali možemo da dobijemo.”

Partizan u poslednjih osam utakmica u oba takmičenja ima samo jednu pobedu. Da li bi takav niz mogao da utiče na raspoloženje kod navijača i kakvu posetu očekujete?

“Voleo bih da bude puna hala, imamo najbolji domaći teren u ligi, navijači su nam uvek bili vetar u leđa i uvek nam daju dodatni motiv. Znam da ih nerviramo zbog ovih poraza, ali verujem da će nam pomoći da pobedimo.”

Uprkos seriji loših rezultata, beogradski crveno-beli su i dalje u igri za plasman u plej-of Jadranske lige.

“Svako može da dobije svakog ove sezone na Jadranu. Izdvojila se Budućnost na početku, a sad su nekako stekli i naviku pobeđivanja. Mi smo mogli bolje u prva dva kola, a i onaj poraz od Olimpije bio neočekivan i nezgodan. Ali, idemo meč po meč, makar do četvrte pozicije.”

Koliko si zadovoljan svojim učinkom u dosadašnjem toku sezone?

“Protiv Lijetuvosa je bilo ok, ali znam da mogu bolje. Verujem da ću biti najbolji kada bude najvažnije. Takođe, nadam se da će se uskoro na parket vratiti i Obrad Tomić i da ćemo početi novu seriju pobeda.”

Šaliću je ovo drugi "mandat" u klubu iz Humske, a kaže da se vratio u Partizan kako bi popravio sliku iz prethodnog.

“Srećan sam zbog povratka u Partizan. U prvom mandatu praktično nisam igrao, hoću da ostavim neki trag i da pomognem ekipi da osvoji neki trofej jer to je san svakoga ko igra u ovako velikom klub", zaključio je Šalić.

