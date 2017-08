Šalimov se ne plaši atmosfere na Marakani: Uvek je prijatno igrati pred navijačima

"Stanje terena za nas i nije baš dobro jer bi našem stilu igre odgovaralo da je teren dobar", naveo je trener Krasnodara

Trener Krasnodara Igor Šalimov rekao je da teren stadiona Rajko Mitić nije u dobrom stanju i da to neće odgovarati njegovim fudbalerima protiv Crvene zvezde.

"Teren nije u najboljem stanju, to je opšte poznato. Pogledaćemo ga još jednom tokom večeri, ali stanje terena za nas i nije baš dobro jer bi našem stilu igre odgovaralo da je teren dobar", rekao je Šalimov na konferenciji za novinare u Beogradu.

Krasnodar će u četvrtak od 21 sat gostovati Crvenoj zvezdi u revanšu baraža za Ligu Evrope, posle trijumfa u Rusiji od 3:2.

Očekuje se da stadion Rajko Mitić bude pun i da će na njemu biti više od 50 hiljada navijača, a čelnici Krasnodara čak su pisali i UEFA istakavši da "ne žele da igraju na terenu koji je u ovakvom stanju".

"Uvek je prijatno i lepo igrati pred punim tribinama", rekao je Šalimov.

On je imao reči hvale za Zvezdu, ali je kazao da se nada plasmanu u grupnu fazu takmičenja.

"Suparnik je jak, igraćemo protiv jakog protivnika, ali ćemo se truditi da opravdamo očekivanja. Cilj je da igramo kako treba i ostvarimo što bolji rezultat", kazao je Šalimov.

Prvi napadač ruskog kluba Fjodor Smolov bio je duže vreme povredjen, a Šalimov je rekao da će on najverovatnije biti u postavi.

"Nije lako posle toliko duge pauze vratiti se u formu, ali će se on potruditi i dati sve od sebe da igra na nivou na kom je to činio ranije".

Krasnodar će biti bez povređenog Mihaila Ristića i to je jedini fudbaler na koga Šalimov neće moći da računa na utakmici protiv Crvene zvezde.

(FOTO: MN Press)