Šalke odbio ponudu Juventusa od 5.000.000 evra!

Ništa od transfera Seada Kolašinca... Zasad

Nema ništa od dolaska Seada Kolašinca u Juventus! Bar ne odmah.

Šalke je sinoć odbio ponudu kluba iz Torina koja je išla čak do 5.000.000 evra za reprezentativca Bosne i Hercegovine i tako, makar privremeno, sačuvao svog levog beka. Stara dama je u Gelzenkirhen poslala predlog ugovora prema kome bi Nemcima odmah pripalo 3.000.000 evra, a dodatna 2.000.000 evra na ime različitih bonusa, ali su Rudari na to rekli - NE.

„Ništa se nije promenilo po pitanju Kolašinca. Sead ima ugovor sa nama do juna i zasad ostaje“, rekao je sportski direktor Šaleka Kristaijan Hajdl.

Ovakav razvoj situacije znači da će Juve ili morati da pojača ponudu za Seada Kolašinca ili će sačekati leto, kad ovom istekne ugovor sa Šalkeom i onda ga, prema prvobitnom planu, dovesti kao slobodnog igrača. U međuvremenu će biti prodat Patris Evra koji je izabrao da se vrati u Premijer ligu i to u Kristal Palas.

To znači da bi Juve ostao samo sa Aleksom Sandrom na poziciji levog beka, ali se pominje da bi onda period do kraja sezone mogao da premosti angažovanjem prvotimca Bolonje, Adama Masine.

(FOTO: Action images)