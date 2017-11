Samo bez bele zastavice

Ne plaše se ni trener Alimpijević, ni njegovi izabranici velikog izazova. Milko Bjelica i Tejlor Ročesti žele da vide svakog pojedinca na delu, veruju u snagu tima. Što je bio zaštitni znak Crvene zvezde svih proteklih godina. Možda Zvezda ne treba da oseća pritisak moranja, niti da se poredi sa ekipom koja je bila trn u oku najvećim klubovima Evrope, ali može da iskoristi određene sekvence kako bi stvorila formulu za uspeh

Tek što se jedan ciklus završi, Crvena zvezda mora da okrene novi list kako bi otvorila sledeće poglavlje i započela novu seriju teških utakmica u kratkom vremenskom periodu. Četiri utakmice u osam dana. To je ono što čeka crveno-bele. A sve polazi od dolaska verovatno najtežeg evroligaškog gosta - moskovskog CSKA (TV Sport klub, 19.00).

Veruje trener Dušan Alimpijević da su čuda moguća i da Crvena zvezda u najvećoj dvorani na Balkanu može da ponovi veliki podvig prošlosezonske generacije. Ali, svestan je i sam kakav će takmac izaći večeras pred njegov tim. Da za rušenje najbolje evropske ekipe u ovom momentu treba mnogo više od jake želje i čvrstog stava da se evropski velikan baci na kolena.

7928: (3,90) CRVENA ZVEZDA (16,0) CSKA (1,30)

Nije to sada Crvena zvezda iz prošle sezone, niti su to igrači sa trenerom koji je godinama gradio uspešan sistem. Ali, ne treba tako ni da bude. Svaki novi početak ima svoje uspone i padove, ali i važne lekcije koje uči na putu do uspeha. Tako je bilo prethodnih godina, tako je i sada, posebno kada crveno-beli dres nose sedmorica debitanata u Evroligi.

Zato Crvena zvezda ni ne treba da oseća pritisak moranja, ali ni da pred CSKA izađe s belom zastavicom. Stav mladog stručnjaka je pravi - treba verovati u čuda i treba razmišljati da CSKA može da padne u Beogradskoj Areni. Jer, tako razmišljaju pobednici.

Ne plaše se ni trener Alimpijević, ni njegovi izabranici velikog izazova. Milko Bjelica i Tejlor Ročesti žele da vide svakog pojedinca na delu, veruju u snagu tima. Što je bio zaštitni znak Crvene zvezde svih proteklih godina. Možda Zvezda ne treba da oseća pritisak moranja, niti da se poredi sa ekipom koja je bila trn u oku najvećim klubovima Evrope, ali može da iskoristi određene sekvence kako bi stvorila formulu za uspeh.

Počev od strahovite odbrane, najbolje u dosadašnjem toku sezone. Timski, neustrašivo i bez preteranog respekta. Da škripa patika napravi zaglušujuću buku i da svako ostavi poslednji atom energije. Da se uspostavi kontrola skoka, zakrpe rupe u reketu i pronađe rešenje za odbranu centralnog pika (...), da Pero Antić ponovo bude general crveno-bele vojske i povede je hrabro u nepoznato. Zvezdi treba i napad na nivou mečeva sa Makabijem i posebno Barselonom. Da ne zavisi sve samo od trilinga Ročesti - Feldin - Bjelica, da se Džejms Feldin probudi baš kao protiv Makabija i da ga Matijas Lesor isprati svojim nebeskim skokovima i ogromnom energijom. Odavno Crvenoj zvezdi nedostaje da vidi nešto konkretnije u napadu od Nemanje Dangubića, ili Nikole Radičevića, da Ognjen Dobrić probije barijeru i opet pogađa kada treba.

I pored svega na šta smo ukazali, Zvezdi niko ne garantuje pozitivan ishod. Kada na klupi imaš stručnjaka iz reda evropskog krema, dva strašna košarkaška asa u likovima Nanda de Koloa i Serhija Rodrigeza, pa stene u reketu kakve su Kajl Hajns i Otelo Hanter, ili polivalentnog Vila Klajburna, klupu kakvu bi poželeo svaki tim i najefikasniju ofanzivu u Evropi... Malo šta zavisiti od tebe.

To nas upravo vraća na konstataciju s početka teksta - Zvezdi je potrebno da se poklopi mnogo toga da bi se borila za pozitivan ishod. Ali, niko ne može da joj zabrani da veruje i tako čuva pobednički duh!

Crvenoj zvezdi ne bi trebalo niko ni da zameri ako konačni ishod ne bude povoljan. Na kraju, sve će se ovo pamtiti kao velika škola za novu generaciju, kakav god ishod bio...

EVROLIGA - 7. KOLO:

Utorak

Makabi - Efes 72:92

/Džekson 20 - Mekolum 31, Štimac 15p, 13sk/

Panatinaikos - Himki 93:65

/Denmon 24 - Šved 17/

Baskonija - Real Madrid 105:75

/Bobua 15 - Dončić 18/

Unikaha - Žalgiris 83:85

/Mekalum 19 - Pangos 21/

Sreda

18.45: (1,35) Fenerbahče (16,00) Olimpijakos (3,50)

19.00: (3,50) Crvena zvezda (16,00) CSKA (1,35)

20.00: (2,30) Bamberg (14,50) Barselona (1,70)

20.45: (1,25) Valensija (17,00) Armani (4,40)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Star Sport)