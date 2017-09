Samo nam je Partizan dostojan rival!

„Teško da u Srbiji može neko da nas ugrozi, pošto u rotaciji imamo 24 igrača“, poručuje napadač Zvezde Aleksandar Pešić

Zvezda je ostvarila unapred upisanu pobedu u Čačku i nastavila autoritativni hod kroz prvenstvo Srbije. Crveno-beli su zadržali defanzivni standard i ostvarili identičan trijumf na trećem uzastopnom gostovanju - 2:0. Ujedno i povećali prednost u odnosu na večitog rivala i najverovatnije jedinog pravog konkurenta u borbi za titulu.

Sa tim se slaže i napadač Zvezde Aleksandar Pešić.

„Ne bih da zvučim prepotentno, međutim, ukoliko budemo imali odnos kao i do sad, i budemo disciplinovani i uz 23 igrača u rotaciji ne bismo smeli da imamo problema u Superligi. Naravno, tu su dueli sa Partizanom. Smatram da je to jedini rival sa kojim ćemo voditi pravu bitku“, rekao je za Sportski žurnal Aleksandar Pešić.

Crveno-beli su ponovo pokušavali sa distance. Usotalom udarci van 16 metara postali su zaštitni znak ekipe Vladana Milojevića. U prvom kolu Liga Evrope Zvezda je najviše puta šutirala ka golu rivala.

„Kanga je najviše uticao na to. Kad god se okrene ka golu on šutira. Šalu na stranu, broj šuteva je za svaku pohvalu, ali za moj ukus možda i previše pokušavamo. U nekim situacijama mogli bismo kroz pas da stignemo do bolje šanse. Međutim, šta je dobro ne treba menjati“.

Tokom drugog poluvremena duela u Čačku Pešić je mogao da šutirta, ali se odlučio da asistira Boaćiju. Akcija nije prošla.

„Šef mi je u svlačionici istakao da sam doneo fudbalsku odluku, ali da je možda trebalo da šutiram. Ceo život tako igram, to je moj stil. Boaći i ja odlično sarađujemo i to je najbitnije. Bodrimo jedan drugog, bez trunke sujete. Da nije tako, da se nadmećemo ko će postići više golova, ne bismo se ni plasirali u Ligu Evrope. A teško bismo mogli da se nadamo i tituli“, dodao je Pešić.

