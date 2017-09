Samo odbranom možemo do trofeja! Pokazali smo mnogo, ne sve

"Njihovim radom, odnosom, profesionalnošću, ovo je lepa potvrda takvog odnosa prema poslu kojim se bavimo", kaže Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Noć posle velike pobede nad Rusijom, slatke osvete i plasmana u finale Evrobasketa ponos zbog ostvarenog rezultata je još jači. Selektor Aleksandar Đorđević ponovio je da je ponosan na ovu ekipu, na svakog pojedinca u timu, na članove stručnog štaba i lekarskog tima.

Ali, pobeda nad Baćuškama već je arhivirana i zaboravljena, jer, sada je glavna tema - Slovenija (nedelja, 20.30).

"Uradili smo dobar posao dosad, ja bih podvukao dosad. Zasluženo smo u finalu. Momci su od prvog dana treningom su došli do svega ovoga. Njihovim radom, odnosom, profesionalnošću, ovo je lepa potvrda takvog odnosa prema poslu kojim se bavimo", rekao je Đorđević, a onda nastavio:

"Čeka nas veliko finale, apsolutno zasluženo. Pokazali smo mnogo, ne sve. Imamo prostora da poboljšamo igru, bez obzira što je odbrambena igra bila na dosta visokom nivou, momci treba da shvate da jedino odbranom možemo do trofeja. Ne smemo i ne treba stati na ovome".

Srbija, u odnosu na Sloveniju, ima daleko više iskustva mečeva za medalje. Ali, Đorđević ne gleda to tako.

"Ne znam koliko to ima značaja i koliko je bitno. Postoji promil uticaja na sve to, lai nije sve u tome. To je jedna utakmica. Nisam pametan da nešto više kažem o tome. To su neke stvari vezane za statistiku, ne za utakmicu. Kada krene, malo koga to zanima".

U taboru Srbije ima mesta za sve, za odmor, radost, ali i ozbiljnost zbog priprema za novi meč.

"Treba uživati u ovom momentu, ali treba biti fokusiran na ono što nas čeka. Čeka nas trening popodne, kratak fitnes i trening oporavak. U nedelju ujutru ćemo imati trening u hali, da pripremimo meč i uđemo u finale".

Za razliku od Orlova, Slovenija ima dan više za odmor i pripremu utakmice.

"Nemam običaj da javno komentarišem mišljenja drugih, u ovakvom značajnom takmičenju i pod ovakvim naporima može da pomogne, ali nije krucijalno".

Srpske novinare interesovalo je - da li je Đorđeviću bilo teže da se spremi za meč u Istanbulu 1992. godine i finale Evrolige, ili za finale koje predstoji?

"Ja se toga i ne sećam. Ovo je druga dimenzija posla. Kompleksniji posao u odnosu na to. Moja prva rečenica kada sam postao trener: Sada vas trenere mnogo više poštujem. Čovek ne zna koliko je kompleksno, teško, da se dođe do nekog cilja. Igrač razmišlja o tome kako sebe da spremi, a trener o celom sistemu"

Posle dva finala sa Sjedinjenim Američkim Državama, Srbija konačno igra za medalju protiv tima koga je realnije pobediti. Da li se priprema za meč razlikuje?

"Neće biti razlike u pripremi za meč. Moramo da verujemo u sebe, treba drugi da misle o nama, ne mi o njima".

