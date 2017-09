Samo optimizam i pozitivno razmišljanje: Sve će biti u redu

„jako važan faktor je savršena atmosfera u svlačionici. Samo treba da igramo ovako kako smo počeli“, ističe Boban Marjanović

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Srbija je završila prvu fazu takmičenja na ovogodišnjem Evrobasketu sa četiri pobede i porazom. Taj, jedan poraz od Rusije mogao je Orlove da dovede u nešto nezgodniju situaciju uoči druge faze, ali je Letonija sa dva ključna reza ispravila loš dan izabranika Aleksandra Đorđevića.

Petak će biti slobodan za sve reprezentacije na turniru, koji će se sada kompletno nastaviti u Istanbulu, a već u subotu slede i četiri uvodne borbe u osmini finala. Srbija će svoj meč protiv Mađarske igrati u nedelju od 14.15, kao pobednik Grupe D, što otvara nešto lakši put do medalje. Koliko zapravo Srbija može u ovom trenutku?

„Koliko možemo? Možemo... Videćemo“, ostao je nedorečen Boban Marjanović.

Da preformulišemo - koliko će biti teško doći do medalje?

„Sve je teško, realno. Teško je igrati protiv svakog protivnika. Kao što vidite, dosta je iznenađenja na turniru, dosta utakmica ’gore-dole’, loš dan može sve da promeni, jedan loš šut, nekoliko izgubljenih lopti, loših odluka... Zato je svaka naredna utakmica teška, posebno kad je za prolaz dalje“.

Srpsku ekspediciju danas čeka selidba u evropski deo Istanbula i priprema za meč protiv Mađarske.

„Menjamo kontinent, a-ha-ha. Sreća pa ne putujemo avionom, nadam se da će sve biti brzo gotovo“, rekao je Marjanović, a na konstataciju novinara da će neki možda brže stići avionom, nego srpska ekspedicija autobusom u ludom istanbulskom saobraćaju samo se iskreno nasmejao i dodao:

„Umor je sastavni deo igre. Gledaćemo da petak i subotu iskoristimo da se maksimalno odmorimo. Prijaće nam dva slobodna dana, ali i da se spremimo za narednog protivnika“.

Želeli smo od Marjanovića da čujemo kratak rezime učinjenog u pet mečeva.

„Igrali smo jako dobro. Bilo je i nekih grešaka, ali nije sve samo loše, uzimamo i dobre stvari u razmatranje. Treba da budemo ponosni i nastavimo ovako kako smo krenuli. Spremni smo za to što predstoji“.

U čemu je to Srbija najviše napredovala kroz turnir?

„Ima tu nekoliko momaka sa kojim sam igrao već u klubu, ali neki od nas nisu bili ovde, pa je trebalo da se uklopimo jedni na druge. U tome smo najviše napredovali. Osim toga, jako važan faktor je savršena atmosfera u svlačionici. Samo treba da igramo ovako kako smo počeli“.

Uključio se u priču i Vladimir Lučić, spreman da iznese svoje viđenje iz dosadašnjih obaveza.

„Odbrana je najveći kvalitet ovog tima. Imamo Bogdana i Bobana u napadu, ali svoju igru treba da tražimo iz defanzive i da na taj način lomimo protvnike. Nadam se da ćemo biti u najboljem ritmu sada kad je najvažnije. Odigrali smo pet utakmica u sedam dana. Dobra stvar je što imamo dva dana da se oporavimo i bićemo spremni za narednog protivnika“, ističe košarkaš Bajerna.

Tandem Bogdanović - Marjanović dosad je donosio velike probleme protivničkim odbranama. Koliko će letalan biti u nastavku šampionata?

„Igramo timski, što je jako važno. Ne samo on i ja, već svi saigrači. Bilo je dobrih poteza, a na nama je da nastavimo da radimo to što znamo i to što već radimo. Biće sve kako treba“, zaključio je Boban Marjanović.

Ne sumnjamo da hoće.

(FOTO: Fiba.basketball)