Samo u Pekamu! Navijač pesnicama na trojicu terorista sa mačetama: Ja sam Milvol!

Ustaljena je to praksa u mnogim zemljama. Fudbalski navijači se po pravilu proglašavaju državnim neprijateljima broj jedan. Ali jedan takav je tokom nedavnih terorističkih napada u Londonu zavredi status heroja nacije. Roj Larner je sedeo u pabu kada su trojica terorista krenuli da sa mačetama napadaju goste, goloruk je krenuo na protivnike naoružane hladnim oružjem i na sebe primio udarce kojima je spasio tuđe živote!

Roj je isečen po glavi, grudima, izgubio je prste na rukama...

“Uradio sam ono što sam morao“, rekao je Larner.

A šta se zapravo desilo? Kad su u restoran Black&Blue uletela trojica terorista uz povike: “Ovo je za Alaha“, Larner je prema svedočenjima očevidaca odgovorio sa: “J...e se, ja sam Milvol“. Naravno, nije mogoa da ih zauda, ali dok se ovaj veliki navijač Lavova borio sa monstrumima preostali gosti su uspeli da pobegnu.

Larner je inače iz Pekama, kraja u južnom delu Londona koji se proslavio u seriji Mućki. Posle herojskog istupa u subotu uveče već je dobio novi nadimak: Lav sa londonskog mosta.

Sada njegovi prijatelji traže da mu se uruči priznanje Džordžov krst, što je najviše priznanje koje civil može da dobije za ispoljenu hrabrost. Ali ne propuštaju ni priliku da mu stanu na žulj, pa su mu u bolničku postelju doneli knjigu: “Naučite da trčite“.

Samo u Pekamu.

HERO: @MillwallFC fan Roy Larner fought the three London terror attackers shouting "F**k you, I’m Millwall" and saved countless lives. pic.twitter.com/7B5qV8Resn