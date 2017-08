SAMOUNIŠTAVANJE: Pike, gledaj ovo! Ronaldo, gledaj ti ovo! (VIDEO)

Spektakularan okršaj Barselone i Reala, 3:1 za prvaka Evrope u prvom meču Superkupa Španije

Najbolji je fudbaler sveta! Tu nema dileme. Uništio je Đerara Pikea i primakao ga fudbalskoj penziji, ali u izvajanom telu Kristijana Ronalda čuče oblici detinjastog ponašanja, zbog kojih ponekad plaća skupu cenu. I uvodi svoj tim u problem, ali makar ima dovoljno spretne kolege da i bez njega osiguraju verovatno drugi pehar u sezoni za samo osam dana.

Portugalac je u dva minuta prvog susreta finala Superkupa Španije (3:1 protiv Barselone) prošao put od heroja do tragičara, pošto se ne zna koji od njegova četiri poteza privlači veću pažnju.

Da li je to spektakularan pogodak iz 80. minuta u kome je ućutkao brbljivca Đerara Pikea i ućutkao Nou Kamp? Da li je to skidanje dresa i poziranje fotoreporterima odmah posle 2:1? Ili je to crveni karton (drugi žuti) zbog, navodnog, simuliranja prekršaja posle duela sa Umtitijem. Možda guranje sudije zbog toga što ga je isključio?

U svakom slučaju, o Ronaldu će se (neko će reći nažalost!?) pričati više nego o veličanstvenoj pobedi prvaka Evrope u Kataloniji (3:1), kojom je tim Zinedina Zidana maltene zagrlio već drugi trofej, pošto u revanš, u sredu od 23.00, ulazi sa velikom prednošću.

Bez Ronalda.

Sve do početka drugog poluvremena sudar najboljih klubova sveta bio je maltene uspavanka, a onda je lavinu emocija pokrenuo - Đerar Pike. Centrirao je Brazilac Marselo sa leve strane, štoper Barselone, iako u karijeri ima na hiljade intervencija u stilu „pusti, ja ću, nema problema“, neobjašnjivo ugurao loptu u mrežu i autogolom iz 50. minuta omogućio boljem timu da povede.

Bilo je to klasično samouništenje Barselone, međutim, ekipa Ernestea Valverdea tek tad počela da igra kako ume. Krenuli su siloviti napadi, stezao se obruč ispred kaznenog prostora gostiju i iz jedne pretnje koja u prvi mah nije obećavala, domaćin je poravnao. Luis Suarez se zalateo, Kejlor Navas starovao, minimalnog kontakta je bilo, a glavni arbitar Bengoečea pokazao na jedanaesterac. Lionel Mesi odatle ne greši - 1:1 u 77. minutu.

Zidan je kao i u Skoplju, protiv Mančester junajteda, nedovoljno spremnog Ronalda držao na klupi sve do 58. minuta. Kad ga je uveo, počeli su dodatni problemi za neprepoznatljivu Barselonu. Kristijano je bio željan igre, najpre je zapretio makazicama, onda „izvozao“ Pikea i postigao efektan gol za 2:1 u 80. minutu.

Na već opisan način je zaradio crveni karton (prvi žuti zbog proslave gola i skidanja dresa, drugi zbog simuliranja jedanaesterca, mada ako je bio penal nad Suarezom, moglo je i ovo bez problema da se svira), otvorio se prostor za Barselonu, ali i protivudare gostiju.

U jednom takvom, zablistao je Marko Asensio i u 90. minutu zakucao loptu pored zatečenog Ter Štegena za velikih 3:1, dokazujući sebi i drugima da je igrač za velika dela. Uostalom, dao je gol na na debiju u prvenstvu, Kupu kralja, Ligi šampiona, Superkupu Evrope i Superkupu Španije.

Magija!

