Šampioni savetuju Mbapea: Mora li taj Real? Polako, još si mlad... Pogledaj Marsijala

Da li je rano?

Veličina slova A A A

Evropa bruji o Kilijanu Mbapeu. Francuski tinejdžer je zaludeo fudbalsku javnost širom Starog kontinenta i skrenuo pažnju svih velikih klubova.

Real Madrid i Mančester Junajted se za sada pominju najčešće kao potencijalni kupci Monakovog čuda. Čak se spekuliše da bi cena mogla da bude oko 100.000.000 evra što je ipak prilično neverovatno s obzirom da je reč o igraču koji ima samo 18 godina.

Mbape je nedvano debitovao za reprezentaciju Francuske, a sinoć je protiv Španije prvi put bio i starter u ekipi Didijea Dešana.

Nekadašnji Dešanovi saigrači iz zlatne generacije Francuske su takođe oduševljeni potencijalnom mladog napadača. Rober Pires je bio u sličnoj situaciji kada ga je sa 18 godina dok je igrao u Marselju tražilo „pola Evrope“. Bio je velika želja Real Madrida, transfer je bio na pomolu, ali je on izabrao Arsenal.

„Mlad je i mislim da je najbolja stavr za njega da ostane u Monaku još nekoliko godina i da raste. Ne treba da se plaši da u budućnosti neće imati ponude. U ovom trenutku mu nije potreban odlazak u Real Madrid. To je svakako jedan od najboljih timova na svetu, ali tamo je veliki pritisak. Njemu je sada potrebno da nastavi da se razvija“, poručio je Pires.

I nekadašnji Monakov napadač Juri Đorkaef poručuje mladom nasledniku da se strpi...

„Mbape ima enorman potencijal, ali mora da se razvija u pravim uslovima. Neka pogleda Marsijala koji je otišao u veliki klub. Treba da obrati pažnju kakva je to promena i koliko je teško prilagoditi se novim izazovima“.

Legendarni napadač Trikolora sipa hvalopeve na račun Mbapea...

„Sve nas je oduševio sa svojom zrelim stilom igre i razumevanjem stvari na terenu. Veoma je retko videti tako mladog igrača da tako dobro razume igru. Normalno je da te stvari dolaze sa iskustvom, ali on to već ima. On je kombinacija kvaliteta i inteligencije i jasno mi je zašto ga je Dešan pozvao. Veoma sam iznenađen kontinuitetom koji Mbape pokazuje u poslednje vreme. Nije lako vezati dobre igre na tako visokom nivou u tom uzrastu“, rekao je Đorkaef.

(FOTO: Action images)