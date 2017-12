Šampionu na noge - pa da vidimo ko je bolji

Zvezda večeras (18.45) protiv prvaka Evrope u gostima...

Da je Zvezda mogla da bira momenat kada će da gostuje prvaku Evrope, verovatno bi odabrala ovaj. Crveno-beli su u fantastičnom nizu od šest vezanih pobeda, ukupno sedam na poslednjih osam utakmica. Zvezda je neporažena u decembru! Igra kao preporođena. Biće to jako dobar meč u Ulker Areni od 18.45 časova.

Problem crveno-belima može da pravi činjenica da im je ovo četvrto vezano gostovanje, pa je umor i prisutan i normalan. Trebalo je samo preleteti sve te kilometre. Prethodna tri su dobili, ali je ovo sada ultimativni izazov. Ekipa Željka Obradovića, na njenom terenu.

Videćemo koliko će šanse dobiti pridošlica u dresu Zvezde Dilan Enis koji je zabeležio prve minute u Baru protiv Mornara, ali i kako će Marko Gudurić uspeti da se izbori sa pritiskom igranja protiv svog bivšeg kluba, kao i Pero Antić koji će se vratiti u dvoranu u kojoj je igrao prošle sezone. Fenerbahče je trenutno treći na tabeli Evrolige (8-4), dok je Zvezda na 11. poziciji (5-7).

Turski sastav je dosta uspešniji u međusobnim duelima s Crvenom zvezdom, slavio je na osam od poslednjih devet međusobnih okršaja, ali je poslednji dobila Zvezda, u Pioniru, onom sjajnom rampom Ognjena Kuzmića nad Ekpeom Judom.

Sada oba centra više ne igraju u ove dve ekipe, sastavi su dosta izmenjeni, pa ćemo biti zanimljivo videti kako će sve izgledati.

Kapiten Zvezde, Branko Lazić, kaže da je velika moć Fenera trener Obradović.

"Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv aktuelnog prvaka Evrope, ekipe Fenerbahčea. Izvanredan tim, veliki broj sjajnih individualaca koju su podredjeni kolektivu, a sve sa klupe već godinama vodi najbolji trener u Evropi Željko Obradović. Sam po sebi, zadatak je izuzetno težak, i zbog protivnika i svega navedenog, i zbog ovog mini ciklusa u kome dosta putujemo i igramo utakmice na gostujućim parketima. Međutim, sportski motiv imamo i želju da se pokažemo u šro boljem svetlu, kao što smo ga imali i pred Madrid, Valensiju... Važno je da igramo agresivno, da se držimo dogovora iz svlačionice i da damo sve od sebe", rekao je Lazić.

Ovaj meč će biti specifičan i po tome što Zvezda igra novi duel, protiv Panatinaikosa, samo dva dana kasnije, tako da će Alimpijević, ali i Obradović, morati da imaju i to na umu u smislu šire rotacije i odmaranja igrača, pogotovo nosilaca.

Govoreći o tome, trener Zvezde može da bude zadovoljan kako je protiv Mornara odigrao Stefan Janković. Bila je to njegova najbolja utakmica do sada, a to je veoma važno i zbog odmaranja Antića i Bjelice na poziciji četiri. Već sada je potrošnja ogromna, pogotovo kod iskusnijih igrača.

Problem za Zvezdu u Baru bio je loš početak meča, baš zbog umora i privikavanja na menjanje gradova, država i dvorana. Tako nešto ne bi valjalo da se dogodi protiv prvaka Evrope jer vam je tu prostor za vađenje fleka veoma sužen.

Sve u svemu, mogli bismo da gledamo odličan dvoboj, pun lepih i dobrih poteza. Zvezda će tražiti nastavak nepobedivosti u decembru, Fener će želeti da opravda svoj renome i dođe do, verovatno već unapred uračunate pobede kod kuće.

Ali, ako je mogao Žalgiris da pobedi u Istanbulu, imaće i Zvezda svoju šansu.

EVROLIGA - 13. KOLO

Utorak:

18.45: Fenerbahče - Crvena zvezda

19.00: Žalgiris - Bamberg

20.15: Panatinaikos - Makabi TA

20.45: Real Madrid - Valensija

Sreda:

18.00: Himki - Anadolu Efes

20.00: Olimpijakos - CSKA

20.45: Olimpija Milano - Baskonija

21.00: Barselona - Unikaha

