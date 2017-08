Saopštenje iz Humske: Terzić pretio Vuletiću da će mu otkinuti glavu!

Nezapamćen incident u Grimaldi forumu

Incident u Grimaldi forumu u Monaku. Nit’ mu je vreme, nit’ je mesto. Nije prošlo ni 24 sata od velikog uspeha srpskog fudbala, a iz Monte Karla stižu informacije koje bacaju veliku senku na učinak fudbalera Partizana i Crvene zvezde na terenu.

Posle žreba grupne faze Lige Evrope, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić napao je potpredsednika Partizana, Vladimira Vuletića, tvrde u Humskoj 1.

Tim povodom na našu adresu stiglo je zvanično saopštenje crno-belih, koje prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.

„Umesto da, sa zadovoljstvom prisustvuje, prvi put nakon deset godina, žrebu za neko evropsko takmičenje, čemu se i mi u Partizanu iskreno radujemo, jer nam je interes srpskog fudbala iznad svega, očigledno nenaviknut na Grimaldi forum u kojem se obreo, doktor Zvezdan Terzić je, ničim izavan, nakon žreba, prišao potpredsedniku Partizana, Vladimiru Vuletiću, uneo mu se u lice i, povlačeći ga za rever sakoa, istakao pretnju „da će mu otkinuti glavu“ ukoliko ga bude dalje spominjao.

Nakon intervencije Vladimira Vuletića da će ga uvek spominjati kada on spominje Partizan, ukazivanja da to ponašanje ne priliči jednom doktoru i pitanja da li on to izriče pretnje fizičkim nasiljem, on ih je javno, pred svedocima, potvrdio.

Na ovaj način su flagrantno prekršene sve civilizacijske, sportske i etičke tekovine, a učinjene su kriminalne radnje koje spadaju u krivična dela po pozitivnom zakonodavstvu ne samo naše države.

Sledstveno ovome, FK Partizan će podneti prijave Etičkom odboru UEFA, Etičkoj komisiji FSS i, najzad, policijskim i organima pravosuđa Republike Srbije“, stoji u saopštenju crno-belih.

