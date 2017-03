Sariju Zlatna klupa Serije A: Jednom da budem ispred Alegrija

Treneri italijanskih klubova proglasili stratega Napolija za najboljeg u 2016.

Veličina slova A A A

Strateg Napolija Mauricio Sari proglašen je za najboljeg trenera u italijanskoj Seriji za 2016. godinu u izboru svojih kolega sa Apeninskog poluostrva.

On je osvojio priznanje Zlatna klupa ispred trenera šampiona Italije Juventusa, Masimilijana Alegrija i stratege Sasuola Euzebija di Frančeska. Sari je dobio 25 glasova, tri manje imao je Alegri, dok je Di Frančesko osvojio sedam glasova.

“Ova nagrada me posebno raduje, jer su me izglasale kolege. A kad se samo setim da sam pre pet godina radio u Seriji C. Takođe, srećan sam jer sam konačno jednom završio ispred Alegrija“, naveo je Sari u izjavi italijanskim medijima.

On je dodao je donekle iznenađen ovom nagradom, jer je najčešće dobija trener koji je osvojio titulu u Seriji A. Inače, Alegri je prvi čestigao Sariju i to preko Tvitera.

Posebno priznanje dobio je Klaudio Ranijeri za prošlogodišnji uspeh kada je sa Lesterom osvojio titulu prvaka Engleske.

(FOTO: Action Images)