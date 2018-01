Saša, doktore! Seriji nema kraja, evroligaški Himki je 23. žrtva u nizu!

Fantastična serije Lokomotive, koja krupnim koracima gazi ka konačnom cilju, a to je povratak u Evroligu

Dugogodišnji rad u Berlinu izazivao je rspekt kod svakog poznavaoca igre pod obručima, ali se čini da bi Lokomotiva iz Kubanja mogla da predstavlja nepovratni iskorak u trenerskoj karijeri Saše Obradovića. Sjajni srpski strateg vezao je 23. pobedu u nizu za svojim timom, a novopečena žrtva je snažni evroligaš Himki, koji je večeras sa sve fantastičnim Aleksejom Švedom morao da se pokloni suverenom lideru VTB lige – 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15).

Obradovićev sastav je ove sezone poražen samo 21. oktobra na svom terenu od Uniksa u VTB ligi, dok je ostalih 27 mečeva, uključujući i ovaj večerašnji, rešio u svoju korist. To više ne može da se gleda samo kroz dobru formu, to je objektivni kvalitet ekipe koji ogromnim koracima kroči put ka konačnom cilju, a to je povratak u Evroligi.

Lokomotiva je protivnika slomila praktično u trećoj četvrtini, koju je rešila u svoju korist rezultatom 29:19, a onda je u poslednjoj osujetila nalet protivnika, potom se ponovo podigla i na kraju stigla do prilično ubedljivog slavlja.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je sjajni Mardi Kolins, koji je u koš protivnika ubacio 22 poena i imao sedam skokova i 10 asistencija. Četiri poena manje, uz šest skokova imao je Frenk Elegar. Kod Hikija je Šved dao 18, Anderson 16, a Hanikat i Marković po 11. Ipak, Barcokas je na ovom meču uspeo da aktivira znatno manji broj igrača nego Obradović, što je na kraju i odlučilo pitanje pobednika.

VTB LIGA – REZULTATI:

Subota:

Enisej – Kalev 88:91

Avtodor – Astana 92:86

Nedelja:

Parma – Zenit 94:99

Lok. Kubanj – Himki 93:78

Riga – Uniks 69:81

Ponedeljak:

17.00 (1,85) CSKA (-22.5) Novgorod (1,85)

