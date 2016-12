Saša posle ugovora: Još ja to mogu! Idemo po titulu i kup

Čuveni kapiten Partizana potpisao novi ugovor u prisustvu čelnika kluba

Došao je sa devet, za nekoliko dana puni 39, a ostaće do 40. Ono što je najavljeno prošle sedmice, danas je dobilo zvaničnu potvrdu: Saša Ilić je produžio ugovor sa Partizanom.

Kako i dolikuje. U Trofejnoj Sali kluba iz Humske 1, okružen peharima, od kojih je podigao tačno 14 (deset titula, četiri kupa), legendarni kapiten je stavio portis na vernost crno-belima do juna 2018. i na taj način još jednom odložio odlazak u penziju, planiran za ovo leto.

„Da se našalim: ne znam da li je bilo ovoliko ljudi kad sam potpisivao ranije ugovore sa Paritzanom, a u 39. godini sam doživeo da vas toliko dođe ovde zbog mene“, obratio se Saša Ilić mnogobrojnim novinarima na stadionu Partizana.

Odluku o nastavku karijere doneo je posle konsultacija sa porodicom, ali i utiska da sadašnjoj generaciji crno-belih fudbalera može da pomogne više na građenju dobrih odnosa u svlačionici nego samim učinkom na terenu. Mada mu to, naravno, niko ne spori.

„Ovo je klbu u kome sam odrastao i u kome ću završiti karijeru, verovatno i raditi nešto kasnije. U razgovoru sa familijom i trenerom zasad sam odlučio da ostanem uz ekipu još godinu i po dana dana. Po mom skromnom mišljenju, mogu da pomognem, ne toliko na terenu, koliko van njega savetima. Saigrači me uvažavaju i nadam se da ćemo uspeti da osvojimo titulu i odbranimo kup“, dodao je Saša Ilić posle potpisivanja ugovora.

U ime Partizana saradnju je overio generalni direktor Miloš Vazura, dok je u prisustvu sportskog direktora Ivice Ilijeva i šefa stručnog štaba Marka Nikolića, legendarnog fudbalera nahvalio predsednik Milorad Vučelić.

„Saša u ovim godinama igra zrelo, ali i mladalački. Kad je teško izdržava 90 minuta na terenu, Njegovi kvaliteti su opšte poznati, a njegovo ime je sinonim za Partizan. Mi smo ga potajno molili izokola da potpiše novi ugovor, a kad smo čuli da i on sam želi da igra još godinu dana, onda smo to i prihvatili. Ako bi neko trebalo da služi kao uzor novim naraštajima Partizana onda je to Saša Ilić. Želim mu dobro zdravlje, to je najvažnije, jer o fudbalu sve zna. Prema tom znanju, najbokji je igrač Superlige“, ocenio je Vučelić.

Saša Ilić je za Partizan odigrao 796 utakmica i po tome je aposlutni rekorder (u oktobru srušio dotadašnjeg lidera Momčila Vukotića) kluba, dok je sa 129 pogodaka najbolji strelac crno-belih u ligaškim okršajima.