Sastanak za budućnost srpskog fudbala - Muslin i Kokeza: Šta kažu Tumba, Rajevac, Gudelj...

Piksi Stojković, navodno, neće postati selektor, još...

Slavoljub Muslin i Slaviša Kokeza za istim stolom. Da li i dalje na istom projektu? Selektor našeg državnog tima i predsedik Fudbalskog saveza Srbije sastaće se danas, prenosi beogradska štampa, posle čega će se znati da li Orlovi ostaju sa sadašnjim kormilarom. I - dokad?

Muslin se sinoć vratio sa zasluženog odmora posle stresnog završetka kvalifikacija i plasmana na Mundijal. Prvog velikog takmičenja posle osam godina čekanja. U međuvremenu se pokrenulo pitanje da li je baš on odgovarajući izbor za Prvenstvo sveta narednog leta u Rusiji, pojedinci mu zameraju, između ostalog neuverljivu igru i izostavljanje Sergeja Milinkovića Savića, pa mu je - navodno - već pronađen naslednik u liku Dragana Stojkovića.

Mada, Alo! uverava da poplarni Piksi neće sesti na klupu reprezentacije u ovom trenutku, odnosno, da Muslin zasad ostaje selektor.

Što će obradovatio njegove kolege iz struke koje mu ovih dana šalju poruke podrške.

„Uvek ću čvrsti stati na staranu trenera. Ja što mislim, to obično i kažem. To što je Muslin napravio je za poštovanje. Ako postoji neki problem unutar organizacije, saradnje, onda bi trebalo da se reši tako da bude najmanje bezbolno i da se najmanje oseti u pripremama za Mundijal. Muslin je sjajnu stvar uradio! Vrlo ubedljivi smo bili, ako ne igrom, onda rezultatima. To je cilj, to je ostvareno, zar ne“, zapitao se Ljubiša Tumbaković i sam selektor, na klupi Crne Gore, na samitu trenera u Beogradu, a njegove reči zabeležio je Alo!

Najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, utisak je, kao i ovdašnju javnost, nerviraju zakulisne radnje.

„Sve što sam čuo poštiče iz medija, a ja nemam pristup ljudima iz Saveza, ne znam šta se dešava. Da ne licitiramo nešto ako ne postoji. Ako postoji potreba za nekim razgovorom, neka se obavi, pa hajde posle toga da damo svoje mišljenje. Apelujem da budemo razumni, pametni. Ljudi od struke i ontegriteta sude o nečijoj uspešnosti ili neuspešnosti. Mada, ako je rezultat merilo vrednosti i ciljeva, dilemu nemam: Muslin je uspešan! Veoma uspešan“, dodao je popularni Tumba, prenosi Sportski žurnal.

Muslinu stranu drži i nekadašnji selektor Gane Milovan Rajevac, navodeći da je i pred Mundijal 1990. bila frka.

„Čudno je sve ovo što se dešava oko selektora. Samo da vas podsetim da je ista priča bila i za Ivicom Osimom, vršili su pritisak na njega da podnese ostavku, jer nije hteo da ubacuje u tim Dejana Savićevića, a on je bio peti u Italiji i ostvario jedan od najboljih rezultata u istoriji jugoslovenskog fudbala. Smatram da bi Slavoljub Muslin trebalo da vodi Srbiju u Rusiji. On nas je odveo tamo i prirodno je da bude tamo. Stvarno ne znam zašto se pokrenula ta tema“, sleže u izjavi za Kurir ramenima Rajevac.

Pitanje poverenja Slavoljubu Muslinu pročilo se i van granica države. Odjeknulo je u susedstvu, a iz Hrvatske stižu samo reči podrške za čoveka koji nas je vratio na veliku scenu.

„Da li je moguće da će zameniti Muslina? Smešno! To mi je toliko nepojmljivo da ne verujem u takav rasplet. Plasman a SP nije samo dobar rezultat, već on znači milionsku zaradu i promociju države i svega. Zbog toga čestitam ljudima u srpskom fudbalu, a posebno Muslinu i njegovom stručnom štabu na velikom uspehu“, zaključio je Ivan Gudelj, nekadašnji as splitkosg Hajduka i reprezentacivac Jugoslavije, u razgovoru za Kurir.

