SASTAVI: Skenderbeg - Partizan

Pratite tekstualni prenos meča Lige Evrope na sajtu MOZZART Sporta

LIGA EVROPE, 3. KOLO: Skenderbeg - Partizan (21,05)

Stadion: Elbasan Arena

Kapacitet: 12.800

Sudija: Danije Stefanski (Poljska)

SASTAVI TIMOVA:

SKENDERBEG (4-3-3): Šehi - Vangjeli, Radaš, Jašanica, Mići - Muzaka, Lilaj, Dita - Taku, Sove, Ademiji. Klupa: Teča, Aliti, Škodra, Benejam, Osmani, Sahiti, Gripši

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković - Vulićević, N.R. Miletić, Mitrović, N.G. Miletić - Jevtović, Everton - Suma, Tošić, Janković - Tavamba. Klupa: Jovičić, Ilić, Ostojć, Radin, Antonov, Ožegović, Pantić

Mogao je Partizan do pobede u Švajcarskoj, ali je uzeo samo bod protiv Jang Bojsa. Mogao je do trijumfa i protiv Dinama iz Kijeva u Beogradu posle vođstva od 2:0, ali je ostao praznih šaka. I sada mora na pobedu. I to u Albaniji. U Elbasanu. Protiv Skenderbega. Usaglasićete se - neće mu biti lako.

(3,20) Skenderbeg (3,00) Partizan (2,45)

Od prvog minuta će igrati Zoran Tošić i Sejduba Suma. Do pre dve sedmice nisu odradili nijedan trening zajedno, ali će sada sigurno biti glavne uzdanice crno-belih po boku. Od njih se dosta očekuje.

Videćemo da li će i Vladimir Stojković biti na pravom nivou s obzirom na činjenicu da je u prva dva kola bio najbolji pojedinac crno-belih.

Usred Albanije - 2:0: Partizane, uradi to!

Naravno, ovaj meč u neku ruku predstavlja i nešto više od same utakmice s obzirom na vansportske okolnosti, ali igrači su fokusirani isključivo na utakmicu.

OVDE možete videti atmosferu kakvu su našli fudbaleri Partizana pri dolasku u Albaniju.

ZANIMLJIVOSTI VEZANE ZA MEČ:

- Skenderbeg ne zna za poraz na svom terenu ove sezone u kvalifikacijama i Ligi Evrope (tri pobede, dva remija)

- Nad fudbalerima Partizana je u prva dva kola Lige Evrope napravljeno čak 47 prekršaja, po čemu su prvi na zvaničnoj statistici UEFA

- Ukoliko večeras dobije žuti karton Ognjen Ožegović neće igrati meč sa Skenderbegom u Humskoj za dve sedmice

- Večerašnji meč biće 235. Partizanov u takmičenjima pod okriljem UEFA

- Ako pobede, izabranici Miroslava Đukića dobiće premije u iznosu od 130.000 evra, dok je fudbalerima Skenderbrga obećana nagrada od 100.000 evra