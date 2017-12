UŽIVO: Bačka - Crvena zvezda 2:2! (VIDEO)

Pratite sva dešavanja iz Bačke Palanke...

Veličina slova A A A

(KLAĐENJE UŽIVO)

BAČKA - CRVENA ZVEZDA 2:2

/Đorić 27, Makarić 78 - Boaći 54, 86pen/

Bačka Palanka.

Stadion: Slavko Maletin Vava.

Sudija: Marko Popović.

Bačka: Lučić, Varga, Ilić, Živković, Spremo, Balabanović, Švonja, Luković, Makarić, Đorić, Mićić.

Crvena zvezda: Kahriman - Stojković, Savić, Le Talek, Anđelković (od 46. Rodić) - Donald, Gobeljić (od 46. Jovičić) - Pešić, Srnić, Milić (od 66. Milijaš) - Boaći. Klupa: Supić, Babić, Rodić, Račić, Jovičić, Milijaš, Adžić.

Istekao je 90. minut. Još pet će se igrati u nadoknadi...

88. minut - Milijaš pogađa prečku!

86. minut - GOOOOL! Boaći sa bele tačke pogađa za 2:2!

85. minut - Penal za Zvezdu! Pešić je pao, a sudija Popović pokazao na belu tačku. Diskutovaće se o ovoj odluci sasvim sigurno...

Zvezda ima samo deset minuta da pokuša da izbegne drugi poraz u sezoni...

78. minut - GOOOOL! Makarić! Dva puta je u istom napadu Kahriman spasavao Zvezdu, ali treći put nije mogao! Milan Makarić bio je na samo dva metra od gola i rutinski je smestio loptu iza leđa iskusnog čuvara mreže...

74. minut - Izblokiran vrlo opasan udarac Đorića sa desetak metara. Centrirao je Švonja, a jedan igrač Bačke spustio loptu pravo na volej Ivanu Đoriću...

66. minut - Sve tri izmene izvršio je Milojević. Umesto Milića na teren je poslao Milijaša...

Još 20 minuta do isteka 90... Zatišje. Potpuno je opao ritam, drugi deo ni nalik prvom. Pre svega jer se Bačka dosta povukla...

62. minut - Idealnu šansu propušta Srnić... Divno ga je proigrao Boaći, krilni napadač Zvezde izašao oči u oči sa Lučićem i golman Bačke po treći put skida zicer gostima...

Crvena zvezdas polako preuzima konce igre u svoje ruke...

54. minut - GOOOOL! Boaći poravnava rezultat! Posle duela Milića i Lučića lopta je nekako došla do Boaćija, on je opalio iz prve i pogodio.

Dvostruku izmenu napravio je Vladan Milojević. Ušli su Rodić i Jovičić, a izašli Anđelković i Gobeljić.

Počelo je drugo poluvreme!

Bačka zasluženo vodi posle prvih 45 minuta. Moglo je da bude čak i 2:0, ali mogla je i Zvezda u nekoliko navrata do gola, pre svega preko Aleksandra Pešića, koji je imao bar dve ozbiljne šanse. Vrlo su motivisani domaći, moraće lider da ubaci u višu brzinu ukoliko želi do preokreta u Bačkoj Palanci, ili bar do boda...

Kraj prvog poluvremena!

44. minut - Anđelković tuče iz slobodnjaka pored gola... Zakačila je lopta nekoga u živom zidu, korner...

39. minut - Jako dobra prilika za Pešića! Sa sedam metara tuče snažno napadač Zvezde - preko gola!

Vrlo uzbudljiv susret u Bačkoj Palanci za sada. Mnogo šansi, mnogo i grešaka doduše, ali uzbuđenja ne manjaka. Štaviše, ima ih u ovih 35 minuta koliko ponekad na tri meča domaće Superlige...

31. minut - Još jednom Makarić u prilici, ali sada se Kahriman iskupio za onu grešku... Sam je pred golom bio napadač Bačke, nije uspeo da prevari iskusnog čuvara mreže.

27. minut - GOOOOL! Bačka vodi! Bačka kažnjava Zvezdine promašaje! Ivan Đorić je lobovao istrčalog Kahrimana... Prethodno je Stojković izgubio loptu, tačnije nije se dobro razumeo sa svojim golmanom...

26. minut - Još jedna velika šansa za Zvezdu! Donald opet iza leđa odbrane Bačke, Srnić je izašao jedan na jedan i Lučić opet skida zicer.

25. minut - Lepa akcija crveno-belih, Donald je ubacio loptu u za Gobeljića, praktično ga spojio sa golom, ali Lučić izvanredno brani.

19. minut - Još jedno uzbuđenje pred golom crveno-belih. Luković centrirao, a Makarić se našao sam na roglju peterca, probao je iz prve i prebacio gol. Lako je Bačka još jdnom mogla do vođstva...

16. minut - Evo i prve prilike za Zvezdu! Posle centaršuta Srnića lopta je došla do Pešića, on je pokušao iz okreta da je smesti u mrežu sa desetak metara, ali intervenisali su golman i još jedan igrač Bačke na petercu...

11. minut - Prva velika šansa na utakmici! Posle greške Le Taleka u predaji lopte u šansi se našao Luković, dobro je gađao sa 15 metara, ali Savić je zakačio tu loptu i poslao je u korner. Već treći udarac iz ugla za domaće. Bolja Bačka u prvih desetak minuta...

7. minut - Anđelković je probio u šesnaesterac posle kombinacije sa Milićem, prišao na pet metara iskosa, ali kada je pokušao da centrirao, golman Bačke je dobro izašao i zaustavio njegov pokušaj...

Dva puta ozbiljno greše pred svojim golom fudbaleri Crvene zvezde, ali domaći ne uspevaju da to iskoriste i uđu u bolje šanse...

UTAKMICA JE POČELA!

SUPERLIGA - 20. KOLO

Subota:

13.00: (10,0) OFK Bačka (5,50) Crvena zvezda (1,25)

Nedelja:

13.00: (2,90) Mačva (3,15) Spartak Subotica (2,40)

13.00: (2,95) Javor (3,00) Voždovac (2,45)

13.00: (2,75) Borac (3,00) Napredak (2,60)

15.00: (1,33) Partizan (4,70) Vojvodina (8,50)

15.00: (3,10) Rad (3,10) Radnički Niš (2,30)

17.00: (2,15) Radnik Surdulica (3,15) Mladost Lučani (3,35)

17.00: (1,40) Čukarički (4,10) Zemun (8,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama.